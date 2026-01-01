"Zwierzogród 2" z kolejnym rekordem. W Disneyu nikt mu nie podskoczy

"Zwierzogród 2" zarobił w 2025 roku 1,464 miliarda dolarów. Pobił tym samym dotychczasowy rekord frekwencyjny studia. Dotychczas najlepiej zarabiającym filmem Walt Disney Animation była "Kraina lodu 2". Obraz z 2018 roku zarobił 145 miliarda dolarów.

"Zwierzogród 2" jest także drugim najbardziej kasowym filmem 2025 roku. Na pierwszym miejscu z wynikiem znajduje się "Ne Zha 2: W krainie potworów". Chińska produkcja zarobiła 2,216 miliarda dolarów. Jest także najbardziej dochodową animacją w historii kina.

Wideo "Zwierzogród 2" [trailer]

"Zwierzogród 2". Kogo usłyszeliśmy w uwielbianej animacji?

Kiedy w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad, miasto pogrąża się w chaosie. Detektywi Judy Hopps i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych, fascynujących zakątków miasta, gdzie będą musieli działać pod przykrywką. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, a stawka rośnie z każdą chwilą.

Pierwsze zapowiedzi "Zwierzogrodu 2" pojawiły się już w 2023 roku. Wtedy też producent filmu mówił o wielkiej ekscytacji związanej z pracą nad nową historią, która jest ważnym wspomnieniem z początków jego kariery: "To świat, którego byłem częścią w pierwszym filmie i, szczerze mówiąc, było to jedno z najwspanialszych doświadczeń w moim życiu. Wiem, że następna część wyniesie to na inny poziom i, jak wiadomo, będzie równie dobra lub lepsza niż pierwsza".

Dubbingiem w sequelu zajęli się aktorzy znani z pierwszej odsłony animacji. W filmie usłyszeliśmy Ginnifer Goodwin, Jasona Batemana, Idrisa Elbę, Jenny Slate, Nate’a Torrence’a, Bonnie Hunt i J.K. Simmonsa. Postać Gazeli po raz kolejny przemówiła głosem Shakiry. Za reżyserię odpowiadał duet Jared Bush oraz Byron Howard. Jednym z kluczowych bohaterów opowieści jest wąż Gary. Głos postaci w oryginalnej wersji podłoży Ke Huy Quan, znany widzom m.in. z nagrodzonego siedmioma Oscarami filmu "Wszystko, wszędzie, naraz".