"Zwierzogród 2" przekroczy pół miliarda dolarów w pierwszy weekend?
26 listopada 2025 do kin na całym świecie wszedł "Zwierzogród 2". Kontynuacja hitu z 2016 roku rozbiła bank i niedługo może okazać się najbardziej dochodowym filmem tego roku. Wszystko wskazuje, że światowe przychody filmu po jego pierwszym weekendzie przekroczą pół miliarda dolarów.
Analitycy przewidują, że "Zwierzogród 2" będzie miał na swoim koncie w poniedziałek 1 grudnia ponad 525 milionów dolarów. Do piątku film zarobił na całym świecie 233 milionów dolarów, z czego prawie 98 milionów w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo także, że sobotnie wpływy w Chinach wyniosły 104 miliony dolarów.
Do piątku "Zwierzogród 2" zarobił 94,2 miliony dolarów w Chinach, 4,6 miliona w Korei Południowej, 4,5 miliona we Francji, 3,7 milionów w Meksyku i 2,8 miliona w Niemczech.
Film okazał się także trzecim najlepszym otwarciem animacji Disneya w historii. Lepiej poradziły sobie tylko "Kraina lodu 2" i "Vaiana2".
Kiedy w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad, miasto pogrąża się w chaosie. Detektywi Judy Hopps i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych, fascynujących zakątków miasta, gdzie będą musieli działać pod przykrywką. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, a stawka rośnie z każdą chwilą.
Pierwsze zapowiedzi "Zwierzogrodu 2" pojawiły się już w 2023 roku. Wtedy też producent filmu mówił o wielkiej ekscytacji związanej z pracą nad nową historią, która jest ważnym wspomnieniem z początków jego kariery: "To świat, którego byłem częścią w pierwszym filmie i, szczerze mówiąc, było to jedno z najwspanialszych doświadczeń w moim życiu. Wiem, że następna część wyniesie to na inny poziom i, jak wiadomo, będzie równie dobra lub lepsza niż pierwsza".
Dubbingiem w sequelu zajmą się aktorzy znani z pierwszej odsłony animacji: Ginnifer Goodwin, Jasona Batemana, Idrisa Elby, Jenny Slate, Nate’a Torrence’a, Bonnie Hunt i J.K. Simmonsa. Wiemy również, że postać Gazeli po raz kolejny przemówi głosem Shakiry. Za reżyserię odpowiada duet Jared Bush oraz Byron Howard. Jednym z kluczowych bohaterów opowieści będzie wąż Gary. Głos postaci w oryginalnej wersji podłoży Ke Huy Quan, znany widzom m.in. z nagrodzonego siedmioma Oscarami filmu "Wszystko, wszędzie, naraz".