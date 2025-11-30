"Zwierzogród 2" przekroczy pół miliarda dolarów w pierwszy weekend?

Analitycy przewidują, że "Zwierzogród 2" będzie miał na swoim koncie w poniedziałek 1 grudnia ponad 525 milionów dolarów. Do piątku film zarobił na całym świecie 233 milionów dolarów, z czego prawie 98 milionów w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo także, że sobotnie wpływy w Chinach wyniosły 104 miliony dolarów.

Do piątku "Zwierzogród 2" zarobił 94,2 miliony dolarów w Chinach, 4,6 miliona w Korei Południowej, 4,5 miliona we Francji, 3,7 milionów w Meksyku i 2,8 miliona w Niemczech.

Wideo "Zwierzogród 2" [trailer 2]

Film okazał się także trzecim najlepszym otwarciem animacji Disneya w historii. Lepiej poradziły sobie tylko "Kraina lodu 2" i "Vaiana2".

"Zwierzogród 2". O czym opowiada kontynuacja hitu Disneya?

Kiedy w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad, miasto pogrąża się w chaosie. Detektywi Judy Hopps i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych, fascynujących zakątków miasta, gdzie będą musieli działać pod przykrywką. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, a stawka rośnie z każdą chwilą.

Pierwsze zapowiedzi "Zwierzogrodu 2" pojawiły się już w 2023 roku. Wtedy też producent filmu mówił o wielkiej ekscytacji związanej z pracą nad nową historią, która jest ważnym wspomnieniem z początków jego kariery: "To świat, którego byłem częścią w pierwszym filmie i, szczerze mówiąc, było to jedno z najwspanialszych doświadczeń w moim życiu. Wiem, że następna część wyniesie to na inny poziom i, jak wiadomo, będzie równie dobra lub lepsza niż pierwsza".

Dubbingiem w sequelu zajmą się aktorzy znani z pierwszej odsłony animacji: Ginnifer Goodwin, Jasona Batemana, Idrisa Elby, Jenny Slate, Nate’a Torrence’a, Bonnie Hunt i J.K. Simmonsa. Wiemy również, że postać Gazeli po raz kolejny przemówi głosem Shakiry. Za reżyserię odpowiada duet Jared Bush oraz Byron Howard. Jednym z kluczowych bohaterów opowieści będzie wąż Gary. Głos postaci w oryginalnej wersji podłoży Ke Huy Quan, znany widzom m.in. z nagrodzonego siedmioma Oscarami filmu "Wszystko, wszędzie, naraz".