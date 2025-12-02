"Zwierzogród 2" podbija box office. Co za fenomenalny wynik!
To było do przewidzenia - na szczycie północnoamerykańskiego box-office’u, w przedłużony z okazji Święta Dziękczynienia weekend, znalazł się "Zwierzogród 2". Animacja zarobiła w Ameryce Północnej 156 mln dolarów. To drugi najlepszy w historii wynik otwarcia w długi weekend Święta Dziękczynienia.
Fani czekali na drugą część tej historii aż dziewięć lat. "Zwierzogród" podbił serca widzów w 2016 roku, teraz nadszedł czas na "Zwierzogród 2". Film zaliczył drugi najlepszy wynik otwarcia w długi weekend Święta Dziękczynienia - w samej Ameryce Północnej zarobił aż 156 mln dolarów.
Z tego 96,8 mln tytuł zgromadził od piątku do niedzieli, a ten okres jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o wyniki box-office’u. Dało to kontynuacji hitu z 2016 roku pewne pierwsze miejsce zestawienia w Ameryce Północnej. Animacja zajęła też drugie miejsce najlepszych debiutów kinowych w historii, jeśli chodzi o weekend związany ze Świętem Dziękczynienia. Liderem tego zestawienia jest ubiegłoroczna "Vaiana 2", która zarobiła na starcie 225 mln dolarów.
"Zwierzogród 2" jeszcze lepiej poradził sobie na pozostałych światowych rynkach. Film w reżyserii Jareda Busha i Byrona Howarda zarobił tam 400 mln dolarów, na co główny wpływ miały przychody z chińskiego rynku. Tam zarobił rekordowe 272 mln.
W sumie na koncie produkcji jest już 556 mln dolarów i jest to czwarty najlepszy wynik otwarcia wszech czasów w światowym box-office.
Zobacz zwiastun filmu "Zwierzogród 2".
Pozycję drugą na liście północnoamerykańskiego box-office’u zajmuje musical "Wicked: Na dobre" (93 mln dolarów zarobione w weekend). Na trzecim miejscu uplasowała się "Iluzja 3" (7 mln dolarów). W pierwszej piątce znalazły się jeszcze "Predator: Strefa zagrożenia" (4,8 mln dolarów) i "Uciekinier" (3,7 mln dolarów).
"Zwierzogród 2" można oglądać na ekranach polskich kin od 28 listopada.