Związek trzymany w tajemnicy. Od lat jest szczęśliwa ze znaną modelką

Chloë Grace Moretz: "Kick-Ass" i Nimona

Chloë Grace Moretz zadebiutowała na dużym ekranie w "Amityville", remake'u znanego horroru z 2005 roku. 28-latka dzieciństwo spędziła więc na planie filmowym - na przestrzeni lat zagrała w filmie grozy "Oko", produkcjach "Pozwól mi wejść", "Mroczne cienie", "Carrie".

Przełomem w jej karierze okazały się dwie filmowe ekranizacje popularnego komiksu autorstwa Marka Millara i Johna Romity Jr. - "Kick-Ass" i "Kick-Ass 2". W ostatnim czasie Moretz użyczyła głosu bohaterce animacji "Nimona" na podstawie powieści graficznej przedstawiającej historię zmiennokształtnej nastolatki i rycerza oskarżonego o zbrodnię, której nie popełnił. Oglądaliśmy ją w serialowym widowisku "Peryferal", a pod koniec 2025 roku w filmie świątecznym "Co. Za. Radość.".

Chloë Grace Moretz i Kate Harrison: związek trzymany w tajemnicy

Chloë Grace Moretz od lat chroni swoje prywatne życie, nie dzieląc się z prasą zbyt wieloma informacjami dotyczącymi jej najbliższych. Media często pisały o jej życiu uczuciowym (przez chwilę była związana z Brooklynem Beckhamem), jednak jej relacji z obecną żoną, Kate Harrison, chroni jak tylko może.

Pierwsze plotki o tym, że Moretz i Harrison mogą być razem pojawiły się w 2018 roku, kiedy portal TMZ opublikował zdjęcia z ich spotkania w jednej z restauracji w Malibu, przypominał serwis People. Przez kolejne siedem lat, aż do ślubu w 2025 roku, udało się parze unikać blasku fleszy. Co wiemy o ich relacji?

Kate Harrison jest modelką. Występowała w reklamach Topshop, Land's End, Inez, Jemiol; pojawiała się na okładkach magazynów takich jak Vogue Italia, współpracuje z agencjami Elie NY, Freedom LA, Freedom Miami, Modelwerk Germany. Zawodowo zajmuje się również fotografią portretową.

Chloë Grace Moretz i Kate Harrison: długoletni, szczęśliwy związek

Pierwszy raz o tym, że jest w szczęśliwym, długoletnim związku Moretz opowiedziała na łamach The i Paper w listopadzie 2022 roku: "Moje prywatne życie jest moją prywatną sprawą. Jestem w długoletnim związku, jestem szczęśliwa".

W grudniu 2022 roku aktorka wyjaśniła, dlaczego nie chce określać swojej seksualności. W wywiadzie z The Independent mówiła: "Na wszystkich ciąży presja, by mieć jakąś etykietkę. Jesteśmy ludźmi, którzy próbują być z ludźmi, których kochają i starają się być najlepszą wersją siebie. Dlaczego nie pozwalamy ludziom być takimi, jakimi chcą?".

Ani Moretz, ani Harrison nie opowiadają mediom o swojej relacji. Od czasu do czasu udostępniają jednak migawki ze swojego życia na Instagramie. Po raz pierwszy Moretz otworzyła się na temat związku z Harrison w 2023 roku pisząc w serwisie społecznościowym: "wspaniały weekend, w ulubionym miejscu, z moimi uwielbionymi ludźmi". Zamieściła też wtedy ich pierwsze wspólne zdjęcie. Później udostępniała zdjęcia z Kate przy różnych okazjach: wspólnych wycieczkach, wyjazdach; urodzinach.

Chloë Grace Moretz, Kate Harrison Backgrid/East News /East News East News

Chloë Grace Moretz i Kate Harrison: ślub w gronie najbliższych

W kwietniu 2024 roku w mediach pojawiły się plotki, że para się zaręczyła. Kilka miesięcy później, na początku stycznia 2025, Moretz potwierdziła tę wiadomość - ponownie przy pomocy Instagrama.

Ślub Chloë Grace Moretz i Kate Harrison odbył się na początku września 2025, o czym poinformowały obie panie oraz Vogue. Na łamach magazynu ukazała się ekskluzywna sesja - Moretz na uroczystości wystąpiła w sukni ślubnej od Louisa Vuittona. Aktorka jest ambasadorką tej marki.

"Częścią uroczystości jest dzielenie się naszymi ulubionymi rzeczami, z każdym, kto będzie z nami".

