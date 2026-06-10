Dziś na antenie Polsatu widzowie będą mogli zobaczyć komedię romantyczną "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach". To lekka i pełna humoru opowieść o miłości, związkach i problemach damsko-męskich.

"7 rzeczy, których nie wiecie o facetach": gwiazdorska obsada

Film przedstawia historie siedmiu mężczyzn, którzy próbują odnaleźć szczęście i poukładać swoje życie uczuciowe. W centrum wydarzeń znajduje się Filip, grany przez Pawła Domagałę, który z dnia na dzień traci pracę. W dodatku dowiaduje się, że nowopoznana dziewczyna jest z nim w ciąży. Na ekranie oglądamy także losy innych bohaterów: najlepszy przyjaciel Filipa, Tomasz (Mikołaj Roznerski), ma piękną narzeczoną (Alicja Bachleda-Curuś) i własny dom, jednak chorobliwie boi się zobowiązań, producent muzyczny i bawidamek Kordian (Maciej Zakościelny) ani myśli o życiowej stabilizacji. Jest jeszcze przebrzmiały gwiazdor Ricky (Zbigniew Zamachowski), opuszczony przez żonę kierowca autobusu Stefan (Leszek Lichota) i samotny Jarosław (Piotr Głowacki). Jak potoczą się losy każdego z nich?

W produkcji wystąpiła prawdziwie gwiazdorska obsada. Na ekranie zobaczymy m.in. Mikołaj Roznerski, Maciej Zakościelny, Zbigniew Zamachowski, Leszek Lichota oraz Alicja Bachleda-Curuś.

Za reżyserię odpowiada Kinga Lewińska. Film spotkał się z dużym zainteresowaniem widzów, a kilka lat później doczekał się kontynuacji - "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach".

To propozycja dla fanów polskich komedii romantycznych z dużą dawką humoru i wielowątkowymi historiami o relacjach damsko-męskich.

"7 rzeczy, których nie wiecie o facetach": kiedy emisja w telewizji?

Film "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" będzie emitowany na antenie Polsatu dzisiaj, 10 czerwca, o godz. 20:35.