Tom Cruise

Kilka lat temu Anna Wendzikowska przyznała, że nie uważa, by Tom Cruise był przystojny, gdyż... ma zaledwie 170 cm wzrostu. W swojej wypowiedzi zasugerowała, że niski wzrost sprawia, że aktor jest mniej męski.

"Dla mnie mężczyzna, który ma metr siedemdziesiąt wzrostu, no trudno o nim mówić, że jest mężczyzną przystojnym. Wolę jednak typ Hugh Jackmana, takiego postawnego mężczyzny. Dla mnie Tom Cruise z tą zawsze o głowę wyższą partnerką jakoś tak mnie nie przekonuje do tej swojej męskości" - powiedziała podczas wizyty w studiu w studiu "Dzień Dobry TVN".

Wzrost, rzeczywiście, często bywa istotnym aspektem podczas obsadzania ról. Jest jednak wielu genialnych aktorów, którzy mimo bycia niskimi, zdobyli międzynarodowy rozgłos. Cruise, gwiazda "Top Guna" czy serii filmów akcji "Mission Impossible" i tegoroczny laureat honorowego Oscara, to tylko jeden z przykładów.

Warto przy okazji wspomnieć, że 170 cm wzrostu ma również Al Pacino.

Peter Dinklage

Znany przede wszystkim z serialu "Gra o tron" Peter Dinklage, od dziecka marzył, by występować na scenie i przed kamerami. Dinklage wyróżnia się na tle innych gwiazd, gdyż ma zaledwie 135 cm wzrostu. Jest tak przez chorobę genetyczną achondroplazję (inaczej karłowatość, niskorosłość), której głównym objawem są zaburzenia wzrostu. To jednak nie przeszkadza aktorowi zdobywać serca widzów na całym świecie.

Peter Dinklage w ósmym sezonie "Gry o tron" Helen Sloan materiały prasowe

Danny DeVito

Danny DeVito to aktor, któremu popularność przyniosły role w takich filmach, jak "Lot nad kukułczym gniazdem", "Wojna państwa Rose", "Miłość, szmaragd i krokodyl", "Dorwać małego", "Tajemnice Los Angeles", "Powrót Batmana" czy w serialu "Taxi". Można go podziwiać już od 50 lat, a zaczynał jako fryzjer. Zanim zdobył uznanie jako aktor, pracował w salonie kosmetycznym swojej siostry. Niski wzrost i brak urody uważa za swój atut. Gwiazdor mierzy 152 cm wzrostu, choć są również źródła, które podają, że ma 147 cm.

"Dobry wygląd nie załatwia wszystkiego, ale oczywiście się przydaje. Bo kiedy w pokoju jest sześciu facetów, pięciu przystojnych jak sam Clark Gable, a szósty wygląda jak... no w każdym razie odbiega od nich urodą, to jak myślisz, na kogo wszyscy zwrócą uwagę? To on będzie obiektem zainteresowania wszystkich, a nie któryś z tamtych pięciu przystojniaków" - powiedział w jednym z wywiadów.

Popularni aktorzy o niskim wzroście: Daniel Radcliffe

W rankingach najniższych męskich gwiazd często wymienia się również brytyjskiego aktora Daniela Radcliffe'a. Znany wszystkim z serii filmów o Harrym Potterze gwiazdor pierwsze aktorskie kroki stawiał już w szkole, w wieku 8 lat poszedł na swój pierwszy casting, a dwa lata później zadebiutował na ekranie w filmie "David Copperfield". Aby dostać rolę w adaptacjach książek J.K. Rowling, młody aktor pokonał ponad dwa tysiące kandydatów. Daniel Radcliffe ma 165 cm wzrostu.

Bonnie Wright i Daniel Radcliffe w filmie "Harry Potter i Insygnia Śmierci" LILO/SIPA East News

Jacek Braciak

Jacek Braciak to jeden z najbardziej utalentowanych i zapadających w pamięć polskich aktorów. Laureat trzech Orłów - Polskich Nagród Filmowych - ma na swym koncie role w tak uznanych produkcjach, jak "Kler", "Róża", "Wołyń", "Edi", "Córka trenera" czy "Moje wspaniałe życie". Choć los nie obdarzył go wysokim wzrostem, świetnie radzi sobie w branży i umiejętnie wykorzystuje talent aktorski. Braciak mierzy 163 cm (dokładnie tyle, co m.in. znany z serii filmów "Powrót do przyszłości" Michael J. Fox).

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