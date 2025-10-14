Zrobili film w zaledwie dwie dobry i rozbili bank z nagrodami

"Diaboł" wygrywa 14. edycję 48 Hour Film Project

Uczestnicy 48 Hour Film Project przygotowują film - od pomysłu do postprodukcji - w zaledwie dwie dobry. W kolejnej polskiej edycji tego największego na świecie konkursu filmowego wzięły udział 53 ekipy, z których 39 spełniło warunki i zakwalifikowało się do prezentacji przed jurorami, oddając na czas ukończone filmy. Każda ekipa pracowała nad filmem wylosowanego gatunku, w którym dodatkowo musiały znaleźć się obowiązkowe elementy: rekwizyt - szminka, bohater/bohaterka: e-sportowiec, Michał lub Michalina Kalita i linia dialogowa "Jeszcze tylko rok i znów będą wakacje".



Filmy oceniło w tym roku jury w składzie: reżyserzy: Alek Pietrzak, Oleg Hakenberg, autorka zdjęć Anna Rzepka, PSC oraz filmowiec i ex- youtuber Martin Stankiewicz. Przyznało nagrody w 15 kategoriach.



14. warszawską edycję 48 Hour Film Project zwyciężył Film "Diaboł" w reżyserii Piotra Krzysztofa Kamińskiego. To historia superbohatera, którym okazuje się dziadek dwójki rodzeństwa. Odważny i wspierający, pokazuje im, czym jest odwaga.



W filmie główną rolę zagrał Andrzej Walden, także nagrodzony za tę rolę przez Jury. Twórcy "Diaboła" otrzymali też nagrody za reżyserię (Piotr Krzysztof Kamiński), zdjęcia (Bartłomiej Pawlak) i muzykę komponowaną (Kuba Uziębło). Produkcja zdobyła też jedną z czterech nagród publiczności.



"Film dedykowałem mojemu kochanemu dziadkowi, który dał mi tyle ciepła i cierpliwości. W momentach, kiedy jest gorzej, warto do tego wracać" - podkreślał ze sceny reżyser ze zwycięskiej ekipy filmowej Studio System, Piotr Krzysztof Kamiński.

Laureaci tej edycji wezmą teraz udział w międzynarodowych finałach w Lizbonie.

Laureaci 14 edycji 48 Hour Film Project Warszawa:



Najlepszy Film 48HFP "Diaboł" - ekipa Studio System

II Najlepszy Film - "Pierwsza Kosmiczna" - ekipa ZF Korba

III Najlepszy Film - "The Ladder" - ekipa Szybka Akcja

Nagroda za Najlepszą Reżyserię: "Diaboł" - ekipa Studio System

Nagroda za Najlepszy Scenariusz: "Pierwsza Kosmiczna" - ekipa ZF Korba

Nagroda za Najlepsze Zdjęcia: "Diaboł" - ekipa Studio System

Nagroda za Najlepszy Montaż: "Apetyt - ekipa KRK Klisza

Nagroda dla Najlepszego Aktora: Andrzej Walden za rolę w filmie "Diaboł" ekipy Studio System

Nagroda dla Najlepszej Aktorki: Milena Lisiecka za rolę w filmie "SWAT 25" ekipy Foxyfornia

Nagroda za Najlepszą scenografię: "Kruki i wrony" - ekipa Szansa Dla Planktonu

Nagroda za Najlepszą Muzykę Komponowaną: "Diaboł" - ekipa Studio System

Nagroda za Najlepszą Charakteryzację: "Kruki i wrony" - ekipa Szansa Dla Planktonu

Nagroda za Najlepsze Kostiumy: "Antyprom" - ekipa Szerszy Ogół Dzielnej Bandy

Nagroda za Najlepsze Użycie Rekwizytu: "Pierwsza Kosmiczna" - ekipa ZF Korba

Nagroda za Najlepszą Kreację Bohatera: "Czempion" - ekipa Giga Bite production

Nagroda za Najlepsze Użycie Tekstu Dialogu: "LevelUp" - ekipa Pneuma Pictures

Nagroda za Najlepszy Film Gatunkowy: "Green Washing Machine" - ekipa Warsaw Sardines



Nagrody pozaregulaminowe:



Nagrody Publiczności:

Ekipa Studio System za film "Diaboł"

Ekipa Por Favor za film "Komisja"

Ekipa Ghost Protocol za film "Ostatnia wieczerza"

Ekipa ZF Korba za film "Pierwsza Kosmiczna"



Najlepszy Plakat do filmu zrealizowanego na 48HFP: "Kruki i wrony" - ekipa Szansa Dla Planktonu