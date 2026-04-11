Millie Bobby Brown: rezygnuje z produkcji Netfliksa

Film sportowy Netfliksa zatytułowany "Perfect" jednak nie powstanie. Projekt został podobno, jak donosi serwis Deadline, skasowany po tym, jak Millie Bobby Brown odeszła z produkcji ze względu na różnice artystyczne.

Produkcja miała przedstawić historię Kerri Strug, legendarnej amerykańskiej gimnastyczki, która na olimpiadzie w Atlancie w 1996 roku wraz ze swoją drużyną wywalczyła złoto. Strug była jedną z Siedmiu Wspaniałych - tak nazywano zespół genialnych gimnastyczek z USA.

Za reżyserię filmu Netfliksa miała początkowo odpowiadać Gia Coppola, jednak zrezygnowała z projektu w tym roku. Zastąpiła ją Cate Shortland. Jak na razie informacji Deadline o anulowaniu filmu nie potwierdzili ani reprezentanci Brown, ani Netfliksa.

Millie Bobby Brown: ponownie łączy siły z Netfliksem

Tymczasem, Millie Bobby Brown szykuje kolejny serial z Netfliksem. "Prism" to, według informacji Deadline, nowy wspólny projekt braci Russo oraz Millie Bobby Brown dla Netfliksa. Gwiazda "Stranger Things" zagra główną rolę oraz będzie jedną z producentek serialu opowiadającego o losach Cassie - dziewczyny, która posiada paranormalne zdolności.

Bohaterka potrafi porozumiewać się z duchami i musi rozwikłać zagadkę tego, jak nowi goście pojawili się niespodziewanie na całym świecie. Serial ma być adaptacją opowiadania, które zostało wydane w magazynie Assemble Artifacts.

W tym roku na platformie Netflix ma także zadebiutować trzecia część przygód Enoli Holmes. Nowa "przygoda zabiera detektyw Enolę Holmes aż na Maltę, gdzie jej osobiste i zawodowe marzenia zderzają się ze sobą podczas dochodzenia bardziej zawiłego i niebezpieczniejszego niż wszystkie, z którymi miała dotąd do czynienia" - czytamy w oficjalnym opisie.

Za kamerą stanął Philip Barantini, a scenarzystą jest Jack Thorne. W obsadzie obok Millie Bobby Brown znaleźli się Louis Partridge, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, Henry Cavill i Helena Bonham Carter.

Inne projekty Bobby Brown i Netfliksa to m.in. "Just Picture It" i adaptacja powieści autorstwa młodej aktorki "Nineteen Steps".

