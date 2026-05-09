Projekt "The Nest" zostanie przedstawiony dystrybutorom na zbliżających się targach w Cannes. Pomysłodawcy na ten moment celują w budżet mający 70-80 milionów dolarów.

Film powstanie na podstawie scenariusza Aarona Benjamina ("She Seems Nice", "The Maverick"). Aktualnie produkcja nie ma jeszcze reżysera.

"The Nest": nowy film akcji z udziałem Gerarda Butlera. O czym opowie?

W nadchodzącym filmie "The Nest" Gerard Butler ma wcielić się w snajpera, który podczas finałów mistrzostw świata w piłce nożnej otrzymuje przez radio anonimową groźbę. Mężczyzna podejmuje się trudnego wyzwania, by ocalić swoją rodzinę oraz 70 tysięcy kibiców podczas największej imprezy sportowej.

Na ten moment producentami filmu są Basil Iwanyk i Erica Lee z firmy Thunder Road (seria "John Wick"), Gerard Butler i Alan Siegel z G-BASE oraz Steve Klinsky z Untravelled Worlds. Producentami wykonawczymi będą Jon Hersh i Mahal Sourgose.

Jeśli podczas wydarzenia w Cannes uda się znaleźć osoby chętne do współpracy, zdjęcia miałyby rozpocząć już w 2027 roku.

