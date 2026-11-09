"Zobaczysz wszystko" i historyczny wynik filmu Gutek Film

"Zobaczysz wszystko" Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima po weekendzie otwarcia ma na swoim koncie ponad 140 tys. widzów w polskich kinach.

"Żaden film z katalogu Gutek Film w 30-letniej historii firmy nie osiągnął takiego wyniku - nawet nasze największe przeboje. A udało się to 3-godzinnemu dokumentowi o oszustce i komiku - filmowi, o którym jeszcze 2 miesiące temu prawie nikt nie słyszał" - można przeczytać w komunikacie, jaki pojawił się przed chwilą na profilu firmy Gutek Film na Facebooku.

Film "Zobaczysz wszystko" , otwiera się w nowym oknietrafił na ekrany polskich kin w ubiegły piątek, 6 listopada. Był też wcześniej prezentowany w całej Polsce na licznych pokazach przedpremierowych.

Poprzednie hity firmy Gutek Film gromadziły tylu widzów:

"Nietykalni" - ponad 70 tys. widzów po weekendzie otwarcia - w sumie ponad 780 tys. widzów

"Amelia" - ponad 30 tys. widzów - w sumie ponad 750 tys. widzów

"Pachnidło" - ponad 100 tys. widzów - w sumie ponad 500 tys. widzów

"Parasite" - ponad 40 tys. widzów - w sumie 450 tys. widzów

"Porozmawiaj z nią" - ponad 45 tys. widzów - w sumie prawie 400 tys. widzów

"Strefa interesów" - ponad 65 tys. widzów - w sumie 350 tys. widzów

"W trójkącie" - ponad 85 tys. widzów - w sumie 270 tys. widzów.

"Zobaczysz wszystko": kulturowy fenomen

Dokument "Zobaczysz wszystko" Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima pokazuje 11 dni z życia Elizabeth Holmes tuż przed tym, jak kobieta trafia na 11 lat do więzienia za przekręty finansowe.

Produkcji towarzyszyło gigantyczne medialne zainteresowanie. Fielder przez wiele miesięcy trzymał swój film w tajemnicy przed światem. Nawet sami producenci, reprezentanci studia A24, nie wiedzieli, jak będzie wyglądał nowy projekt reżysera. Wszystko po to, by publiczność mogła "zobaczyć wszystko" i wyjść z kina absolutnie oszołomiona tym nietypowym dokumentem.

Film "Zobaczysz wszystko" ma szansę stać się jednym z największych hitów tej jesieni. Tytuł ma obecnie ocenę 9,1 w skali do 10 w serwisie IMDb - wyższą niż pierwsze "Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja" z 1977 roku (8,6), "Czas apokalipsy" (8,4), "Titanic" (8,0) czy "Matrix" (8,7). W weekend otwarcia dokument zarobił w USA 15 mln dolarów.