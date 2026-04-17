Piętnasta edycja Węży dobiegła końca. Popkulturowa Akademia Wszystkiego jeszcze raz wybrała najgorszych z najgorszych. Oto wszyscy laureaci ich dorocznych nagród wraz z krótkim uzasadnieniem kapituły.

Węże 2026 - nagrodzeni

WIELKI WĄŻ: "Putin" (reżyseria Patryk Vega, producent Patryk Vega)

Za film, który jest niemalże tak zły, jak postać, o której próbuje opowiadać.

NAJGORSZA REŻYSERIA: Patryk Vega - "Putin"

Najczęściej nagradzany przez Węże twórca i w tym roku nie zawiódł. Ten film to godne ukoronowanie jego kariery.

NAJGORSZY SCENARIUSZ: Patryk Vega - "Putin"

Ta fabuła to kolejny dowód, że Patryk Vega już ostatecznie stracił wyczucie, co widzowie chcą oglądać. I całe szczęście.

NAJGORSZA ROLA MĘSKA: Karol "Friz" Wiśniewski - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

Czasem najtrudniej jest zagrać wiarygodnie samego siebie.

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA: Weronika "Wersow" Sowa - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

W walce o Węża pokonała wiele zawodowych aktorek. No, kto by się spodziewał?

NAJGORSZY DUET: Friz i Wersow - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

Wszystkiego najlepszego z okazji ślubu. I szczera prośba - wracajcie do internetu.

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU: Tomasz Kot - "Kleks i wynalazek Filipa Golarza"

Konsekwentnie, rok po roku. Nagroda za tę samą rolę w tej samej kategorii. Szanujemy.

NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE: "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski)

Wydawało nam się, że bardziej niż w pierwszej części nie da się nie rozumieć intencji i ducha Jana Brzechwy. Tylko nam się wydawało.

NAJGORSZY FILM INFLUENCERSKI: "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca)

Abordaż influencerów na kina w 2025 roku to jedno z ciekawszych wydarzeń socjologiczno-szołbiznesowych. Nie idźmy tą drogą.

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA: Putin w pielusze - "Putin"

Ta scena to piękny i wyrazisty dowód, że jeśli artysta próbuje w swoim dziele użyć ekskrementów to najbardziej sam się uświni.

EFEKT SPECJALNEJ TROSKI: Putin - "Putin"

Jeśli Patryk Vega naprawdę chciał nami wstrząsnąć filmem "Putin", to najbardziej udało mu się nieudolnością komputerowo poprawianego wizerunku prezydenta Rosji.

NAJGORSZY PLAKAT: "Ja jestem Niepokalane Poczęcie" (producenci Anna Kondrat, Michał Kondrat, Marek Trojak; dystrybutor: Kondrat - Media)

Szukając religijnych porównań - oto plakat, który ma w sobie moc jak spojrzenie na Sodomę. Śmy zastygliśmy i tak stoimy do dziś.

NAJGORSZY TELEDYSK: "Na zawsze" Friz & Wersow - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

Bo oni w tym filmie też śpiewają. Czy są jakieś muzyczne odpowiedniki Węży? Pytam dla kolegów z akademii Fryderyków.

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU: "Freddy. Pudel nie z tej zmieni" - w oryginale "200% Wolf" (dystrybutor: Monolith Films)

A nie będziemy tego komentować. Pies im….

MULTULAUREACI WĘŻY 2026:

"Putin" 5

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" - 5

"Akademia pana Kleksa" - 2

Węże 2026: Remis ze wskazaniem

Tegoroczna edycja Węży była wielkim pojedynkiem pomiędzy nadzwyczaj nieudaną biografią dyktatora i filmem, który sprzedawano jako dokument o ślubie i miłości. Ostatecznie zakończyło się remisem ze wskazaniem, bo jednak to dzieło Patryka Vegi dostało Wielkiego Węża. Pozostałym nominowanym oczywiście także gratulujemy, ale natrafili na naprawdę mocny rok. Oby takich jak najwięcej!

Tegoroczne ogłoszenie werdyktu odbyło się 16 kwietnia 2026 r. w Warszawie zorganizowane we współpracy z cyklem Najlepsze z Najgorszych. Po Wężach odbył się pokaz filmu "Serce gór". To niezapomniane dzieło polskich twórców w reż. Rafała M. Lipki pochodzi z 2004 r. i tylko dlatego nie miało szans wziąć udziału w Wężach. Wspólnie z organizatorami cyklu uznaliśmy jednak, że idealnie połączy te dwa światy - Węże i Najlepsze z Najgorszych.

Kto przyznaje Węże?

Popkulturowa Akademia Wszystkiego (PAW) liczy blisko 200 osób, zajmujących się działalnością kulturalną w naszym kraju, dziennikarzy, twórców, animatorów kultury i in. Co roku przyznają oni Węże (nagrody dla najgorszych polskich filmów). Zgodnie z założeniami pomysłodawców, Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwrócić uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi i pomyślności polskiej kinematografii.

W dotychczasowej historii Nagród Węży nagrody dla najgorszych filmów roku zdobywały: "Wyjazd integracyjny" (2012), "Kac Wawa" (2013), "Ostra randka" (2014), "Obce ciało" (2015), "Ostatni klaps" (2016), "Smoleńsk" (2017), "Botoks" (2018), "Studniówk@" (2019), "Futro z misia" (2020), "365 dni" (2021). "Ściema po polsku" (2022), "Niewidzialna wojna" (2023), "Blef doskonały" (2024), "Quo Vadis" (2025).