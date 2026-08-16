Znani i lubiani w widowisku Marvela. Z taką obsadą można oglądać w ciemno

"X-Men": uwielbiani bohaterowie powracają na ekrany

Komiksy o X-Men ukazują się od 1963 roku. Opowiadają one o osobach obdarzonych nadludzkimi zdolnościami, zwanymi mutantami. Filmowa seria o ich przygodach powstawała dla wytwórni 20th Century Fox w latach 2000-2020. W jej skład wchodzi 13 filmów. Cykl został symbolicznie zamknięty w 2024 roku w "Deadpoolu & Wolverinie".

Od dłuższego już czasu trwały prace nad nową wersją filmowego cyklu o "X-Menach", a w sieci pojawiały się kolejne informacje o tym, kto dołączył do obsady. W końcu, podczas D23, Marvel oficjalnie potwierdził nazwiska aktorów, którzy stworzą nową drużynę mutantów.

"X-Men": potwierdzono obsadę wyczekiwanego widowiska

I tak, w rolę Jean Grey wcieli się Sadie Sink ("Stranger Things"), co nie jest niespodzianką, gdyż Grey poznaliśmy w bijącym właśnie kinowe rekordy filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Cyklopa, kapitana drużyny, zagra znany z "Heartstoppera" Kit Connor.

Potwierdziły się plotki dotyczące postaci Frost - wcieli się w nią Samara Weaving ("Zabawa w pochowanego"). Rola Rogue przypadła Inde Navarrette ("Obsesja"). Profesora X zagra Christopher Abbott ("Biedne istoty", "Na wschód od Edenu"), Storm - Maya Boyd, a Adam Driver zadebiutuje jako Mr. Sinister.

Reżyserem jest Jake Schreier ("Thunderbolts*"), a scenarzystami - Lee Sung Jin i Joanna Calo. Jin to twórca świetnie przyjętej "Awantury", Calo - scenarzystka "The Bear".

Premiera widowiska została zapowiedziana na 5 maja 2028 roku.

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