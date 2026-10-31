W jednych domach dziedziczy się rodzinne przepisy, w innych - miłość do teatru i filmu. Dzieci znanych aktorów od najmłodszych lat obserwują próby, przygotowania do premier i życie za kulisami. Nic dziwnego, że część z nich ostatecznie wybiera ten sam zawód.

Nie oznacza to jednak, że mają łatwiej. Sławne nazwisko przyciąga uwagę, ale nie chroni przed porównaniami. Doskonale wiedzą o tym przedstawiciele najpopularniejszych polskich dynastii aktorskich.

Grabowscy. Andrzej poszedł w ślady brata, a jego córki zostały aktorkami

Andrzej Grabowski, którego miliony widzów pokochały za rolę Ferdynanda Kiepskiego, nigdy nie ukrywał, że jego decyzja o wyborze zawodu była dość przypadkowa.

"Z głupoty, naiwności i niedojrzałości. Wcale nie chciałem zostać artystą, tylko chciałem się uczyć w szkole teatralnej. Bo w szkole teatralnej nie ma matematyki, za to są ładne dziewczyny. I w ogóle jest fajnie. Tak wtedy myślałem" - wspominał.

Drogę na scenę przetarł mu starszy brat Mikołaj Grabowski, który został cenionym reżyserem i dyrektorem teatrów, między innymi krakowskiego Starego Teatru.

Obaj związali się z aktorkami. Żoną Mikołaja jest Iwona Bielska, a Andrzej przez lata był mężem Anny Tomaszewskiej. Ich córki również wybrały aktorstwo.

"Kiedy się dorasta w takiej rodzinie jak moja, to trudno pójść inną drogą" - przyznała Zuzanna Grabowska.

Starsza córka gwiazdora występowała między innymi w "Czasie honoru" i "Rojście '97". Jej młodsza siostra Katarzyna zdobyła popularność dzięki serialowi "Zakochani po uszy".

Co ciekawe, obie znalazły miłość w środowisku aktorskim. Zuzanna jest żoną Pawła Domagały, a Katarzyna związała się z Damianem Kulcem.

Andrzej Grabowski, Zuzanna Grabowska Adam Burakowski/Dzien Dobry TVN/East News East News

Nieco inną drogę obrał Michał Grabowski, syn Mikołaja i Iwony Bielskiej. Zamiast przed kamerą stanął za nią. Został operatorem filmowym, pracującym zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Realizował zdjęcia między innymi do "Klubu włóczykijów" oraz "Władców przygód. Stąd do Oblivio", a za niemiecki film "Lomo: życie blogera" otrzymał nagrodę imienia Michaela Ballhausa. W tej rodzinie można zatem znaleźć nie tylko obsadę, lecz także reżysera i operatora!

Damięccy. Trzy pokolenia aktorów i słynne nazwisko

U Damięckich aktorska tradycja sięga czasów przedwojennych. Jej początki wiążą się z Dobiesławem Damięckim, który najpierw podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, a później związał się z Redutą. Jego żona Irena Górska-Damięcka była aktorką i reżyserką. Po śmierci męża w 1951 roku sama wychowywała dwóch synów, Damiana i Macieja.

Obaj wybrali scenę. Damian zapisał się w historii przede wszystkim rolami teatralnymi, Maciej był doskonale znany także widzom filmów i seriali. Zawodowe tradycje trwały również w ich domach. Pierwszą żoną Damiana była reżyserka Barbara Borys-Damięcka, matka ich syna Grzegorza. Później aktor poślubił śpiewaczkę Grażynę Brodzińską. Maciej z Joanną Stankiewicz doczekał się Mateusza i Matyldy.

Dziś trudno wyobrazić sobie polskie aktorstwo bez trzeciego pokolenia tego rodu. Warto jednak uporządkować pokrewieństwo: Mateusz i Matylda są rodzeństwem, a Grzegorz ich bratem stryjecznym. Co ciekawe, Grzegorz długo nie zamierzał powielać rodzinnego scenariusza.

"Nie ciągnęło mnie do teatru. Podświadomie robiłem wszystko, by w życiu robić coś innego" - wyznał.

Słuchał punk rocka i reggae, grał na gitarze w zespole, przechodził okres buntu. Myślał o malarstwie, złożył nawet dokumenty na ASP. Ostatecznie jednak zwyciężyło aktorstwo.

"Byłem niesfornym człowiekiem z ogoloną głową i eleganckim irokezem na środku. Szkoła teatralna pojawiła się nagle i ukradkiem. Pewnie ojciec i mama domyślali się, ale starałem się to bardzo przed nimi ukrywać" - wspominał.

Mateusz przeszedł długą drogę od młodzieńczych ról i "Przedwiośnia" do "Furiozy", a Matylda realizuje się jako aktorka, wokalistka i ilustratorka. Każde z nich znalazło własny sposób na artystyczne życie.

Zdaniem Mateusza wspólny zawód sprawia, że członkowie rodziny doskonale się rozumieją.

"W naszej rodzinie wszyscy są związani z aktorstwem, łączy więc nas siatka zawodowej empatii. Przesiąkliśmy specyfiką zawodu. Wiemy, co każde z nas czuje przed premierą czy rozpoczęciem zdjęć do filmu" - tłumaczył.

Zborowscy. Jan Kobuszewski namówił siostrzeńca na aktorstwo

Tu rodzinne tradycje przeszły z wuja na siostrzeńca. Jan Kobuszewski był młodszym bratem Hanny Zborowskiej, matki Wiktora. Hanna opisała rodzinne losy w książce pod znamiennym tytułem "Humor w genach". A kiedy mowa była o zawodowym wyborze syna, nie miała wątpliwości, komu go zawdzięcza.

- Mój syn został aktorem przez Jasia - mówiła.

Kobuszewski nie uchylał się od odpowiedzialności. Zapytany, czy poczuwa się do winy, odpowiedział krótko - "Jasne".

Maria Winiarska i Wiktor Zborowski Andras Szilagyi/mwmedia, AKPA MWMedia

To właśnie on pomógł Wiktorowi zadebiutować na scenie.

"Wprowadziłem go na scenę w sztuce 'Rewolwer' Fredry w reżyserii Marii Wiercińskiej. Potrzebowaliśmy do obsady dwóch kilkunastoletnich łobuziaków" - wspominał.

Dziecięcy występ okazał się początkiem zawodowej drogi. Wiktor został aktorem teatralnym, filmowym i dubbingowym. Dla wielu widzów pozostaje niezapomnianym Longinusem Podbipiętą z "Ogniem i mieczem", inni kochają jego role komediowe i charakterystyczny głos.

Żoną Zborowskiego jest aktorka Maria Winiarska, a ich młodsza córka Zofia również wybrała ten zawód. Starsza, Hanna, poszła inną drogą. Zofia z kolei poślubiła siatkarza Andrzeja Wronę, więc do rodzinnego świata teatru i filmu dołączył sport.

Jedna teatralna propozycja wuja wystarczyła więc, by zapoczątkować kolejną gałąź aktorskiej dynastii.

Janda i Sewerynowie. Sławni rodzice nie zawsze ułatwiają karierę

Maria Seweryn ma rodziców, których nazwiska zna niemal każdy polski widz: Krystynę Jandę i Andrzeja Seweryna. Dorastanie w takiej rodzinie daje bliskość teatru, ale gdy samemu wybiera się aktorstwo, trudno uniknąć porównań.

"Nie jest trudno być córką Andrzeja Seweryna, trochę trudniej być jego córką aktorką. Można być wspaniałą córką, ale kiepską aktorką i odwrotnie. Ale mówiąc poważniej, zawsze w związku z tym, kim są moi rodzice, mam poczucie odpowiedzialności za moje wybory zawodowe, za publiczne wypowiedzi, za to, co sobą reprezentuję" - przyznała Maria.

Maria Seweryn, Krystyna Janda TRICOLORS/East News East News

Wypracowała jednak własną pozycję, grając w filmach i teatrze, a także reżyserując. Współpraca z matką jest częścią jej zawodowego życia, ale nie wyczerpuje całej drogi. Andrzej Seweryn zapewniał zaś, że nie zamierza traktować córki jak kogoś, kto ma spełniać jego oczekiwania.

"Marysia nie jest przedmiotem moich ambicji, w imię których miałbym ją musztrować. Jestem pełen podziwu dla jej drogi zawodowej i zawsze jej kibicowałem" - mówił, zapytany, czy ocenia ją surowiej niż innych aktorów.

Aktorstwo wybrał także jego syn Maximilien, którego matką jest libańska aktorka Mireille Maalouf.

Zanim ostatecznie zdecydował się na ten zawód, próbował innych możliwości: studiował ekonomię, zajmował się muzyką. Kształcił się również w Londynie, a swoją karierę rozwija we Francji.

Ojciec obserwował te poszukiwania, ale nie próbował decydować za syna.

"Zanim wybrał muzykę, to jeszcze studiował ekonomię na bardzo dobrym uniwersytecie paryskim. Ja szanuję wybory moich dzieci. One były różne, na różnych etapach, zawsze ich popieram" - podkreślał.

W tej rodzinie zamiłowanie do sceny przeszło więc na kolejne pokolenie, choć każde z dzieci dochodziło do niej po swojemu.

Znani polscy aktorzy i ich dzieci. Czy talent można odziedziczyć?

Grabowscy, Damięccy, Zborowscy i Sewerynowie nie są wyjątkami. Bartosz Opania poszedł w ślady ojca Mariana, a Maciej Stuhr, podobnie jak jego ojciec Jerzy, zdobył uznanie zarówno na scenie, jak i przed kamerą.

Czy zatem aktorstwo rzeczywiście można mieć we krwi?

Dorastanie w artystycznym domu z pewnością pomaga oswoić się ze światem teatru i filmu. Dzieci gwiazd od najmłodszych lat widzą jednak nie tylko blask reflektorów, lecz także tremę, zmęczenie i niepewność wpisane w ten zawód.

Jedno jest pewne: sławne nazwisko może otworzyć drzwi do świata show-biznesu, ale nie zagwarantuje sukcesu. Ostatecznie każdy musi sam udowodnić, że zasługuje na miejsce na scenie. Bo rodzinne tradycje można odziedziczyć, lecz na oklaski trzeba już zapracować samemu.

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