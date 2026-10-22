"Jak żyć, żeby nie zwariować": nowa komedia twórców "Lejdis"

"Jak żyć, żeby nie zwariować" to historia, z którą utożsamią się miliony Polek i Polaków. Anka (Magdalena Popławska) przestaje żyć złudzeniami o szczęśliwym małżeństwie, gdy na jaw wychodzi romans jej męża, Bartka (Piotr Rogucki). Na domiar złego mężczyzna od miesięcy ukrywał stratę pracy w dobrze prosperującej firmie. Główna bohaterka, zwariowana redaktorka i matka dwójki dzieci, decyduje się na całkowitą życiową zmianę.

Gdy emocje po rozwodzie opadają, zaczyna się kolejna jazda bez trzymanki: samotne wychowywanie dwójki małych buntowników, walka o mieszkanie, pieniądze i romans z przystojnym prawnikiem (Kamil Szeptycki). Czy w tak zwariowanym świecie jest miejsce na odnalezienie nowej siebie? Czy dla dobra rodziny naprawdę warto poświęcić wszystko? Swoje pragnienia, aspiracje i miłości?

O tym i wielu innych aspektach tej wyjątkowej komedii rozmawiamy z Magdaleną Popławską, która wcieliła się w postać Anki. Jak mówiła podczas konferencji prasowej filmu "Jak żyć, żeby nie zwariować", po raz pierwszy odegrała bohaterkę tak bardzo podobną do niej samej. Jaką lekcję możemy wyciągnąć, śledząc jej zwariowane perypetie?

Magdalena Popławska szczerze o ADHD. "Pogodziłam się z tym"

Mary Kosiarz, Interia Film: Jak żyć, żeby nie zwariować? Znalazła pani odpowiedź na to pytanie?

Magdalena Popławska: Nie (śmiech). Dzisiaj doszłam do wniosku, że trzeba trochę zwariować, żeby przeżyć.

Czyli tak naprawdę ważniejszy jest proces dążenia do szczęścia?

Magdalena Popławska: Chyba tak. O tym też opowiadamy w naszym filmie. Ance w końcu udaje się osiągnąć jakieś poczucie spełnienia, ale tak naprawdę ta droga jest dla niej ważniejsza, bo odkrywa siebie, poznaje siebie. A mamy tendencję do tego, by o sobie czasem zapominać.

Myślę, że Anka jest postacią, z którą wielu z nas może się utożsamić. Nosimy w sobie to szaleństwo, wybuchowość, których nie mamy odwagi przenieść do rzeczywistości. Jak dużo z Anki jest w pani?

Magdalena Popławska: Rzeczywiście, mamy dużo punktów wspólnych. Chaos, jaki otacza Ankę jest też nieustający w moim życiu. Ja na szczęście rozumiem, że wykonując taki zawód, daję upust swojej energii. W domu jestem zupełnie inna, co nie oznacza, że ten chaos mnie już nie dotyczy. Po prostu tak silne emocje już mi nie towarzyszą. Pogodziłam się z tym, jaka jestem. Dostałam diagnozę ADHD, więc już wiem, z czego wynika to, że muszę nastawić parę budzików, żeby mieć poczucie czasu i znam swoje mechanizmy. Już nie biorę tak wszystkiego do siebie i niepotrzebnie nie przeżywam.

Polska aktorka z apelem do rodziców. "Warto zadbać o komfort dzieci"

Anka, jak każdy z nas, każdego dnia wkłada przeróżne maski. Jest matką, rozwódką, która przeżywa zdradę męża, zwariowaną kobietą, która buduje swoje życie na nowo. Odkryła pani w niej coś, co może być inspirujące dla kobiet w podobnej sytuacji?

Magdalena Popławska: Och, zdecydowanie tak. Kobiety pewnie będą stanowiły większość publiczności, ale myślę, że faceci też mają tam dużo do odkrycia. Ten film opowiada o wychodzeniu z pewnej stagnacji; wychodzeniu z wielu ról, które są nam narzucane albo które bierzemy na siebie; o oddawaniu odpowiedzialności. Jest tam dużo materiału do przeanalizowania dla obu płci. Wydaje mi się, że ważne jest znaleźć w tych wszystkich rolach to miejsce, w którym wygospodarujemy trochę przestrzeni dla nas samych - poza rolą matki, żony, kochanki, intensywnie pracującej kobiety. Znaleźć przestrzeń dla samorozwoju. To jest chyba najlepszy przykład dla naszych dzieci, aby potrafiły o siebie zadbać i same nie utonęły w tych narzuconych rolach społecznych. Powinny wiedzieć, że stagnacja nie jest czymś dobrym, a wychodzenie ze strefy komfortu i całkowita zmiana życia jest czymś trudnym. Nie mówię teraz, że każda para ma się zdecydować na rozwód (śmiech). Znam takie pary, które rozwodziły się nawet i dwa razy, a później znowu się pobierały. Chodzi po prostu o moment w życiu, w którym wykonujemy jakąś pracę, bo tak nam się trafiło, bo skończyliśmy takie, a nie inne studia i tego się trzymamy, mimo że nam to nie służy. My zachęcamy do tego, aby przerwać wszelkie schematy, w których tkwimy, a które są dla nas niezdrowe.

To bardzo ważne, szczególnie w kontekście rodzicielstwa i tego, jak bardzo dzieci - w tym przypadku Iwo i Nina - cierpią, patrząc na nieszczęście swoich rodziców.

Magdalena Popławska: Wiadomo. Dziś jest coraz więcej rozwodów i myślę, że przede wszystkim warto wtedy zadbać o dobrobyt i komfort naszych dzieci. One najbardziej to przeżywają i są największymi ofiarami naszych trudnych relacji. Niestety, znam mnóstwo takich historii - nawet mądrzy, inteligentni ludzie przez złamane serca robią tak toksyczne rzeczy. My, jako dorośli, jakoś sobie z tym radzimy. Ale kiedy dom się rozpada, często walczymy o własne interesy kosztem dzieci. To jest najstraszniejsze. Myślę, że nieustannie trzeba zwracać na to uwagę.

Ważnym elementem "Jak żyć, żeby nie zwariować" jest też sposób, w jaki bohaterowie radzą sobie z wychowywaniem dziecka w spektrum autyzmu. Była to dla pani ważna część scenariusza?

Magdalena Popławska: Tak, oczywiście. My o tym opowiadamy z pewnym dystansem, bo wiadomo, że spektrum u każdego prezentuje się inaczej. Generuje ono dużo zmian, przestawienia priorytetów i schematów w myśleniu. Sama się do niego zaliczam z moim ADHD. Moje dziecko też jest zdiagnozowane, mamy różne zdrowotne problemy, ale żyjemy w takich czasach, że to nasze rodzicielstwo jest inne, bardziej zaangażowane, odpowiedzialne. Diagnozujemy dzieci i chcemy dzięki temu ułatwić im życie. Żeby nie przeżywały takich trudności, jakie my przeżywaliśmy. Jesteśmy czujni i obecni. Było to dla mnie ważne, bo wokół mnie jest mnóstwo dzieci diagnozowanych i rodzice zmagają się z tymi trudnościami. Warto o tym opowiadać. Również dlatego, że czasem na początku rodzic - tak jak bohater grany przez Piotra Roguckiego - nie chce się pogodzić z tą diagnozą, jest ona dla niego trudna. Myślę, że najczęściej wynika to z nieumiejętności pogodzenia się z tym, że twoje dziecko nie jest takie doskonałe. Na szczęście w filmie dochodzimy do porozumienia i cała rodzina oswaja się z tym tematem najlepiej, jak umie.

"Jak żyć, żeby nie zwariować" namawia nas do walki o siebie, o wolność wyboru. To też w pewnym wymiarze feministyczna historia o kobiecej przyjaźni, wspieraniu siebie nawzajem i o tym, że w każdym wieku możemy zdecydować się na zmianę. Z jakim przemyśleniem najbardziej panią zostawi?

Magdalena Popławska: Opowiadamy o tym, że zmiana nie musi być zła i że nie trzeba się jej bać. Wątek feministyczny jest dla mnie ważny, ale facet też tam o siebie walczy. Jest niedoskonały i w końcu potrafi się do tego przyznać. Mężczyznom trudniej jest prosić o pomoc, przyznać się do winy, iść na terapię i rozmawiać o swoich problemach. W moim otoczeniu jest coraz więcej par w kryzysie, które walcząc o swój związek, idą na terapię i uczą się komunikacji na nowo.

Widzowie wyjdą z kina z nowymi lekcjami do przepracowania?

Magdalena Popławska: Myślę, że tak. Taka lekka forma jest bardzo pomocna, żeby pokazać ten element chaosu i katastrofy, która jest częścią życia i często dużo nas uczy. W dzisiejszych czasach, pełnych przebodźcowania i nagromadzenia negatywnych bodźców, to właśnie przez takie produkcje przemycamy bardzo ważne, ale też trudne tematy. Bo to z nich uczymy się najwięcej.

"Jak żyć, żeby nie zwariować" trafi do kin w najbliższy piątek, 23 października.

"Jak żyć, żeby nie zwariować" [trailer] materiały dystrybutora



