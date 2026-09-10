Robert Pattinson i Suki Waterhouse: miłość z dala od kamer i blasku fleszy

Suki Waterhouse i Robert Pattinson od 2018 roku tworzą szczęśliwy związek, z dala od medialnego szumu. Para chroni swoją prywatność, nie udostępnia wspólnych zdjęć i tylko przy wyjątkowych okazjach pozuje razem na czerwonym dywanie. Niedawno zdecydowali się na ten krok na Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie Pattinson promuje swój nowy film "Primetime".

W kwietniu 2024 roku brytyjscy aktorzy zostali rodzicami córeczki. "Był przy mnie i, jak wszyscy ojcowie, był bardzo podenerwowany, ale jak na kogoś, kto zazwyczaj jest pełen lęku, wydawał się spokojny w duchu. To najlepszy tata, jakiego mogłabym sobie wymarzyć. Ojciec i córka? To najpiękniejsza historia miłosna" - mówiła Waterhouse w wywiadzie dla British Vogue.

"Nepo baby". Suki Waterhouse chce nakreślić córce karierę?

Podczas ich ostatniej wizyty w Wenecji aktorka podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat macierzyństwa w Hollywood. Gwiazda serialu "Daisy Jones & The Six" została zapytana w rozmowie z Nylon, czy chciałaby, aby jej córka w przyszłości poszła w ślady rodziców i zawodowo zajmowała się aktorstwem.

Artystka stwierdziła żartobliwie, że jeśli jej dziecko będzie chętne na karierę aktorską, zrobi wszystko co w jej mocy, aby mu to ułatwić, nie zwracając uwagi na łatkę "nepo-baby".

"Dlaczego miałabym to odradzać? Przecież na całego wykorzystywałabym swoje wpływy, by utorować jej drogę do kariery! O nie, czemu nie zachowałam tej myśli dla siebie" - odpowiedziała roześmiana.

Gwiazdy szczerze o byciu rodzicami

Aktorka szerzej opowiedziała również o tym, co zmieniło się w jej życiu od momentu narodzin pierwszego dziecka.

"Oczywiście moje życie bardzo się zmieniło i jest to wspaniałe, bo dzięki temu odmawiam częściej niż kiedyś. To miłe uczucie, móc powiedzieć: chcę zostać z nią w domu. Wcześniej, gdy ktoś mówił do mnie: "słuchaj, jest taka sprawa w Paryżu, musisz wyjechać jutro", po prostu jechałam. Praca w studiu wiąże się z wyjazdami i siedzeniem do późna. Dlatego na koniec trzeba umieć powiedzieć: ten czas jest święty, w te dni jestem niedostępna" - mówiła.

O doświadczeniu ojcostwa w zeszłym roku mówił również Robert Pattinson.

"Mam o wiele więcej cierpliwości. To zabawne, bo to nawet nie tyle cierpliwość, co fakt, że naprawdę lubię spędzać czas z niemowlętami. To mnie zaskoczyło" - mówił w wywiadzie dla magazynu Icon.

Młodzi rodzice w tym roku postawili na intensywny rozwój swoich karier. Pattinson promuje aż cztery filmy ze swoim udziałem: w kwietniu zadebiutowała "The Drama", w której partnerowała mu Zendaya, następnie do kin weszła "Odyseja" Christophera Nolana, w tej chwili w Wenecji króluje "Primetime" w reżyserii Lance'a Oppenheima, a już w grudniu fani opowieści z Arrakis tłumnie ruszą do kin na trzecią część "Diuny" Denisa Villeneuve'a.

Suki Waterhouse w ostatnich latach prężnie rozwinęła swoją karierę w branży muzycznej. Latem 2024 roku artystka koncertowała wraz z Taylor Swift podczas jej słynnej The Eras Tour, a we wrześniu wydała swój drugi solowy album. Jej trzeci krążek zatytułowany "Loveland" miał swoją premierę 10 lipca 2026 roku.