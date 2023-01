Znana aktorka znalazła sposób na paparazzich. Będzie się ubierać taka samo

Do niedawna była mało znaną aktorką, ale po roli w filmie "West Side Story" Stevena Spielberga nagle stała się popularna. Nic więc dziwnego, że za młodą aktorką podążają tabuny paparazzi próbujących zrobić jej jak najlepsze zdjęcie. Rachel Zegler źle to znosi, o czym napisała w swoich mediach społecznościowych. Aktorka wyznała, że czuje strach przed nachalnymi fotografami i stara się zniechęcić ich do robienia jej zdjęć.

Rachel Zegler /Frazer Harrison /Getty Images