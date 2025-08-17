Kristin Scott Thomas debiutuje jako reżyserka

Kristin Scott Thomas , brytyjska aktorka najbardziej znana z ról w takich filmach, jak "Angielski pacjent" , "Gosford Park", "Cztery wesela i pogrzeb" czy "Gorzkie gody", niedawno po raz pierwszy stanęła za kamerą. Jej debiutancka produkcja, komediodramat "My Mother’s Wedding", jest opowieścią częściowo autobiograficzną.

Kristin Scott Thomas w wieku 5 lat straciła ojca, a gdy miała lat 12, zmarł jej ojczym - obaj byli pilotami Królewskiej Marynarki Wojennej, którzy zginęli na służbie.

"Poczułam, że nadszedł czas, aby odzyskać swoją historię" - wyznała 65-letnia aktorka w rozmowie z magazynem "People".



Scott Thomas przyznała, że pisząc scenariusz ze swoim mężem, Johnem Micklethwaitem, którego poślubiła w 2024 roku po zakończeniu produkcji, wzorowała się na relacjach z własnym rodzeństwem.

"Pośród radosnych i zabawnych chwil pojawiają się w tym filmie momenty niezwykle trudne, a wręcz paraliżujące. Niektóre z nich zostały zainspirowane traumą, której wraz z rodzeństwem doświadczyliśmy w dzieciństwie. Chciałam przekształcić ją w coś pozytywnego i pokazać, że przeżycie katastrofy w młodym wieku może być druzgocące, ale czasami po prostu czyni cię tym, kim jesteś" - wyjaśniła gwiazda.

"My Mother’s Wedding": fabuła, obsada

Film "My Mother’s Wedding" opowiada historię trzech sióstr - Katherine, kapitanki Królewskiej Marynarki Wojennej, hollywoodzkiej aktorki Victorii oraz Georginy, która pracuje jako pielęgniarka paliatywna. Bohaterki po latach wracają do domu rodzinnego, by uczestniczyć w trzecim ślubie ich dwukrotnie owdowiałej matki, którą na ekranie sportretowała sama Kristin Scott Thomas.

W rolach głównych w filmie wystąpiły: Scarlett Johansson, Sienna Miller i Emily Beecham.



Data polskiej premiery nie jest na razie znana.

