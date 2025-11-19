Znana aktorka nakręciła film. Pracowała nad nim aż osiem lat!
"Chronologia wody" to debiut reżyserski Kristen Stewart. Film powstał na podstawie autobiografii Lidii Yuknavitch. Stewart poświęciła aż osiem lat, aby zrealizować film, który napotkał liczne przeciwności. W sieci ukazał się właśnie pierwszy zwiastun.
Film "Chronologia wody" powstał na podstawie autobiografii Lidii Yuknavitch, opowiadającej o upadku obiecującej pływaczki olimpijskiej, która traci stypendium, walczy z uzależnieniem, a jednocześnie odkrywa siebie i miłość do literatury.
To debiut reżyserski Kristen Stewart. Mając świadomość, że nie jest właściwą osobą do zagrania Yuknavitch, postawiła na Imogen Poots. U jej boku oglądamy takich aktorów jak: Jim Belushi, Thora Birch, Charlie Carrick, Susannah Flood, Kim Gordon i Tom Sturridge.
Stewart pracowała nad filmem aż osiem lat.
"Musiałyśmy wyjechać z USA, żeby ten film w ogóle powstał" - przyznała szczerze podczas spotkania organizowanego przez "Breaking Through the Lens", organizację wspierającą twórczynie filmowe zmagające się z wykluczeniem.
Jak się okazuje, fakt, że Stewart nie chciała zagrać głównej roli, tylko ją wyreżyserować, był problemem. Wysiłek jednak się opłacił. Stewart stanęła na czerwonym dywanie w Cannes nie jako aktorka, ale jako twórczyni.
"Czuję się, jakbym patrzyła na swoje dziecko w przedszkolu i mówiła: 'Patrz, jak jej idzie!" - stwierdziła Kristen.
"Chronologia wody" będzie mieć kinową premierę w Nowym Jorku i Los Angeles 5 grudnia. Do szerokiej dystrybucji trafi 9 stycznia. Polska data premiery na ten moment nie jest znana.
W sieci ukazał się właśnie pierwszy zwiastun.
