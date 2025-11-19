"Chronologia wody": debiut reżyserski Kristen Stewart

Film "Chronologia wody" powstał na podstawie autobiografii Lidii Yuknavitch, opowiadającej o upadku obiecującej pływaczki olimpijskiej, która traci stypendium, walczy z uzależnieniem, a jednocześnie odkrywa siebie i miłość do literatury.

To debiut reżyserski Kristen Stewart. Mając świadomość, że nie jest właściwą osobą do zagrania Yuknavitch, postawiła na Imogen Poots. U jej boku oglądamy takich aktorów jak: Jim Belushi, Thora Birch, Charlie Carrick, Susannah Flood, Kim Gordon i Tom Sturridge.

Stewart pracowała nad filmem aż osiem lat.

"Musiałyśmy wyjechać z USA, żeby ten film w ogóle powstał" - przyznała szczerze podczas spotkania organizowanego przez "Breaking Through the Lens", organizację wspierającą twórczynie filmowe zmagające się z wykluczeniem.

Jak się okazuje, fakt, że Stewart nie chciała zagrać głównej roli, tylko ją wyreżyserować, był problemem. Wysiłek jednak się opłacił. Stewart stanęła na czerwonym dywanie w Cannes nie jako aktorka, ale jako twórczyni.

"Czuję się, jakbym patrzyła na swoje dziecko w przedszkolu i mówiła: 'Patrz, jak jej idzie!" - stwierdziła Kristen.

"Chronologia wody": zwiastun i data premiery

"Chronologia wody" będzie mieć kinową premierę w Nowym Jorku i Los Angeles 5 grudnia. Do szerokiej dystrybucji trafi 9 stycznia. Polska data premiery na ten moment nie jest znana.

W sieci ukazał się właśnie pierwszy zwiastun.

Wideo "Chronologia wody" [zwiastun]