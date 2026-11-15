Znamy zwycięzców prestiżowego festiwalu. Główna nagroda dla Polaka

Łukasz Żal ze Złotą Żabą

"Jestem wzruszony, że w tym głośnym świecie nasz cichy film tak pięknie się przebija. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Chciałem podziękować Pawłowi Pawlikowskiemu za tę podróż, za jego przyjaźń, za wszystkie rozmowy, za cały proces, dla którego kocham te filmy robić, scenografom Kasi Sobańskiej i Marcelowi Sławińskiemu za nasze wspólne dokumentacje, za dochodzenie do tego, jak to wszystko ma wyglądać. Dziękuje Ewie Puszczyńskiej za zaufanie" - mówił podczas uroczystości, która odbyła się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, Łukasz Żal. Złotą Żabę zadedykował zmarłemu we wrześniu operatorowi Ryszardowi Lenczewskiemu.

Srebrną Żabę otrzymał Jasper Spanning za zdjęcia do "Kobiety nieznanej" May el-Toukhy, a Brązową - Michaił Krichman, operator "Minotaura" Andrieja Zwiagincewa.

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W konkursie filmów polskich triumfował Alan Ruczyński za zdjęcia do "Kobiety stanu wolnego", którą wyreżyserował wraz z Elizą Godlewską.

Konkurs debiutów operatorskich wygrała Eira Wyn Jones za zdjęcia do "Effi o Blaenau" Marca Evansa, a konkurs debiutów reżyserskich Kaifeng Zhong, twórca "Atlantic Rhapsody".

W konkursie seriali telewizyjnych nagrodzono autora zdjęć do pierwszego odcinka serialu "Wśród nocnej ciszy" Macieja Sobieraja. Ponadto wyróżnienie specjalne przyznano reżyserowi tej produkcji Janowi Holoubkowi.

Konkurs długometrażowych filmów dokumentalnych wygrała Eva Kraljević za "To Hold a Mountain", a konkurs krótkometrażowych filmów dokumentalnych - Maxim Arbugaev i Vladimir Egorov za produkcję "Chuuraa"".

Nagroda w konkursie wideoklipów powędrowała do Jeffa Biermana, autora zdjęć do "What You Want" Angèle ft. Justice, a wyróżnienie specjalne - do reżysera Romaina Gavrasa za "Storm" Gener8tion.

Nagrodę publiczności przyznano "Dzikiemu Koniowi Dziewięć" Martina McDonagha ze zdjęciami Bena Davisa.

Ponadto w trakcie sobotniej gali statuetkę za wybitne osiągnięcia w sztuce aktorskiej odebrał Jan Englert. Z kolei Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymała Maja Komorowska. Za wybitne osiągnięcia w montażu uhonorowano Joe Walkera.

Festiwal zakończył pokaz "Ostatniego Hamleta" Simona Stone'a. Andrew Scott wcielił się w filmie w legendarnego aktora Iana Charlesona i jest uznawany za jednego z przyszłorocznych oscarowych faworytów.



