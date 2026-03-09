Znamy zwycięzców Gildii Scenarzystów. Za tydzień będą Oscary?

Ceremonia miała pierwotnie odbyć się 1 marca. Przeniesiono ją jednak z powodu strajku asystentów przeciwko zarządowi Gildii Scenarzystów.
Nagrody Gildii Scenarzystów. Najwięksi wgrani wieczoru
"Grzesznicy" otrzymali nagrodę za najlepszy scenariusz oryginalny w filmie fabularnym. Z kolei "Jedną bitwę po drugiej" wyróżniono za scenariusz adaptowany. Wydaje się, że 15 marca oba filmy otrzymają Oscary w tych kategoriach.
W kategoriach telewizyjnych największym wygranym okazał się serial HBO "The Pitt". Produkcja wygrała w trzech kategoriach: scenariusz serialu dramatycznego, scenariusz odcinka serialu dramatycznego oraz scenariusz nowego serialu.
Zwycięzcy w najważniejszych kategoriach
Scenariusz adaptowany
Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"
Scenariusz oryginalny
Ryan Coogler, "Grzesznicy"
Scenariusz filmu dokumentalnego
Mstyslav Chernov, "2000 metrów do Andrijiwki"
Scenariusz serialu dramatycznego
"The Pitt", Cynthia Adarkwa, Simran Baidwan, Valerie Chu, R. Scott Gemmill, Elyssa Gershman, Joe Sachs i Noah Wyle
Scenariusz serialu komediowego
"Studio", Ivan Goldberg, Alex Gregory, Peter Huyck, Frida Perez i Seth Rogen
Scenariusz serialu limitowanego
"Kwestia seksu i śmierci", Sheila Callaghan, Harris Danow, Madeleine George, Elizabeth Meriwether, Kim Rosenstock, Sasha Stewart, Sabrina Wu i Keisha Zollar
Scenariusz nowego serialu
"The Pitt", Cynthia Adarkwa, Simran Baidwan, Valerie Chu, R. Scott Gemmill, Elyssa Gershman, Joe Sachs i Noah Wyle
Scenariusz odcinka serialu dramatycznego
"The Pitt", R. Scott Gemmill
Scenariusz odcinka serialu komediowego
"Prawi Gemstonowie", John Carcieri, Jeff Fradley i Danny R. McBride
Scenariusz programu wieczornego
"Przegląd tygodnia. Wieczór z Johnem Oliverem"
Scenariusz programu komediowego
"Marc Maron: Panicked", Marc Maron