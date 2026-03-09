Znamy zwycięzców Gildii Scenarzystów. Za tydzień będą Oscary?

Ceremonia miała pierwotnie odbyć się 1 marca. Przeniesiono ją jednak z powodu strajku asystentów przeciwko zarządowi Gildii Scenarzystów.

Nagrody Gildii Scenarzystów. Najwięksi wgrani wieczoru

"Grzesznicy" otrzymali nagrodę za najlepszy scenariusz oryginalny w filmie fabularnym. Z kolei "Jedną bitwę po drugiej" wyróżniono za scenariusz adaptowany. Wydaje się, że 15 marca oba filmy otrzymają Oscary w tych kategoriach.

W kategoriach telewizyjnych największym wygranym okazał się serial HBO "The Pitt". Produkcja wygrała w trzech kategoriach: scenariusz serialu dramatycznego, scenariusz odcinka serialu dramatycznego oraz scenariusz nowego serialu.

Leonardo DiCaprio i Benicio del Toro w filmie "Jedna bitwa po drugiej" Associated Press East News

Zwycięzcy w najważniejszych kategoriach

Scenariusz adaptowany

Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"

Scenariusz oryginalny

Ryan Coogler, "Grzesznicy"

Scenariusz filmu dokumentalnego

Mstyslav Chernov, "2000 metrów do Andrijiwki"

Noah Wyle w serialu "The Pitt" Album Online East News

Scenariusz serialu dramatycznego

"The Pitt", Cynthia Adarkwa, Simran Baidwan, Valerie Chu, R. Scott Gemmill, Elyssa Gershman, Joe Sachs i Noah Wyle

Scenariusz serialu komediowego

"Studio", Ivan Goldberg, Alex Gregory, Peter Huyck, Frida Perez i Seth Rogen

Scenariusz serialu limitowanego

"Kwestia seksu i śmierci", Sheila Callaghan, Harris Danow, Madeleine George, Elizabeth Meriwether, Kim Rosenstock, Sasha Stewart, Sabrina Wu i Keisha Zollar

Scenariusz nowego serialu

"The Pitt", Cynthia Adarkwa, Simran Baidwan, Valerie Chu, R. Scott Gemmill, Elyssa Gershman, Joe Sachs i Noah Wyle

"Studio" Apple TV+ materiały prasowe

Scenariusz odcinka serialu dramatycznego

"The Pitt", R. Scott Gemmill

Scenariusz odcinka serialu komediowego

"Prawi Gemstonowie", John Carcieri, Jeff Fradley i Danny R. McBride

Scenariusz programu wieczornego

"Przegląd tygodnia. Wieczór z Johnem Oliverem"

Scenariusz programu komediowego

"Marc Maron: Panicked", Marc Maron