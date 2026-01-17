Europejskie Nagrody Filmowe (European Film Awards - EFA) to najważniejsze wyróżnienia na Starym Kontynencie. Statuetki, często nazywane "europejskimi Oscarami", przyznawane są od 1988 roku przez filmowców zrzeszonych w Europejskiej Akademii Filmowej.



Po raz pierwszy od dekad, ceremonia wręczenia nagród odbyła się na początku roku - dokładnie 17 stycznia w Berlinie.



Szansę na statuetkę Europejskiej Akademii Filmowej miał m.in. "Franz Kafka" Agnieszki Holland. Idan Weiss, który wcielił się w tytułowego bohatera, został wyróżniony w kategorii najlepszy aktor. O nagrodę FIPRESCI dla Odkrycia roku powalczył natomiast "Pod szarym niebem" w reżyserii Mary Tamkovich.





EFA : znamy tegorocznych zwycięzców!

Najwięcej nominacji - aż dziewięć - zdobyły w tym roku filmy "Sirât" w reżyserii Olivera Laxe’a oraz "Wartość sentymentalna" Joachima Triera. Oto lista nagrodzonych w tym także Hania Rani!

Najlepszy film:

"Wartość sentymentalna" reż. Joachim Tier



Najlepszy film dokumentalny:

"Fiume o morte!"



Najlepszy film animowany:

"Arco" - reż. Ugo Bienvenu



Najlepsza reżyseria:

Joachim Trier - "Wartość sentymentalna"



Najlepsza aktorka:

Renate Reinsve - "Wartość sentymentalna"



Najlepszy aktor:

Stellan Skarsgård - "Wartość sentymentalna"

Najlepszy scenarzysta:

Eskil Vogt i Joachim Trier - "Wartość sentymentalna"



Nagroda FIPRESCI dla Odkrycia roku:

Laura Carreira - "On Falling"

Najlepszy europejski film krótkometrażowy - PRIX VIMEO

"City of Poets"

Najlepszy kompozytor:

Hania Rani - "Wartość sentymentalna"



Najlepszy Kostiumograf

Sabrina Krämer - "Wpatrując się w słońce"



Najlepszy Scenograf

Laia Ateca - "Sirât"

Najlepsza charakteryzacja:

Torsten Witte - "Bugonia"

Najlepszy Montażysta:

Cristóbal Fernández - "Sirât"

Najlepszy Dźwiękowiec:

Laia Casanovas - "Sirât"