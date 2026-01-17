Znamy zwycięzców Europejskich Nagród Filmowych. Mamy polski akcent!
Europejskie Nagrody Filmowe to prestiżowe wyróżnienia, które każdego roku przyciągają uwagę miłośników kina z całego kontynentu. Tegoroczna gala, po raz pierwszy od dekad zorganizowana w styczniu w Berlinie, przyniosła wiele emocji! Wśród nagrodzonych znalazła się Polka - Hania Rani, która otrzymała nagrodę w kategorii Najlepszy kompozytor.
Europejskie Nagrody Filmowe (European Film Awards - EFA) to najważniejsze wyróżnienia na Starym Kontynencie. Statuetki, często nazywane "europejskimi Oscarami", przyznawane są od 1988 roku przez filmowców zrzeszonych w Europejskiej Akademii Filmowej.
Po raz pierwszy od dekad, ceremonia wręczenia nagród odbyła się na początku roku - dokładnie 17 stycznia w Berlinie.
Szansę na statuetkę Europejskiej Akademii Filmowej miał m.in. "Franz Kafka" Agnieszki Holland. Idan Weiss, który wcielił się w tytułowego bohatera, został wyróżniony w kategorii najlepszy aktor. O nagrodę FIPRESCI dla Odkrycia roku powalczył natomiast "Pod szarym niebem" w reżyserii Mary Tamkovich.
Najwięcej nominacji - aż dziewięć - zdobyły w tym roku filmy "Sirât" w reżyserii Olivera Laxe’a oraz "Wartość sentymentalna" Joachima Triera. Oto lista nagrodzonych w tym także Hania Rani!
Najlepszy film:
"Wartość sentymentalna" reż. Joachim Tier
Najlepszy film dokumentalny:
"Fiume o morte!"
Najlepszy film animowany:
"Arco" - reż. Ugo Bienvenu
Najlepsza reżyseria:
Joachim Trier - "Wartość sentymentalna"
Najlepsza aktorka:
Renate Reinsve - "Wartość sentymentalna"
Najlepszy aktor:
Stellan Skarsgård - "Wartość sentymentalna"
Najlepszy scenarzysta:
Eskil Vogt i Joachim Trier - "Wartość sentymentalna"
Nagroda FIPRESCI dla Odkrycia roku:
Laura Carreira - "On Falling"
Najlepszy europejski film krótkometrażowy - PRIX VIMEO
"City of Poets"
Najlepszy kompozytor:
Hania Rani - "Wartość sentymentalna"
Najlepszy Kostiumograf
Sabrina Krämer - "Wpatrując się w słońce"
Najlepszy Scenograf
Laia Ateca - "Sirât"
Najlepsza charakteryzacja:
Torsten Witte - "Bugonia"
Najlepszy Montażysta:
Cristóbal Fernández - "Sirât"
Najlepszy Dźwiękowiec:
Laia Casanovas - "Sirât"