Reklama

Znamy zwycięzców Europejskich Nagród Filmowych. Mamy polski akcent!

Oprac.: Patrycja Otfinowska
Wiadomości
1 godz. 10 minut temu

Europejskie Nagrody Filmowe to prestiżowe wyróżnienia, które każdego roku przyciągają uwagę miłośników kina z całego kontynentu. Tegoroczna gala, po raz pierwszy od dekad zorganizowana w styczniu w Berlinie, przyniosła wiele emocji! Wśród nagrodzonych znalazła się Polka - Hania Rani, która otrzymała nagrodę w kategorii Najlepszy kompozytor.

Europejskie Nagrody Filmowe (European Film Awards - EFA) to najważniejsze wyróżnienia na Starym Kontynencie. Statuetki, często nazywane "europejskimi Oscarami", przyznawane są od 1988 roku przez filmowców zrzeszonych w Europejskiej Akademii Filmowej.  

Po raz pierwszy od dekad, ceremonia wręczenia nagród odbyła się na początku roku - dokładnie 17 stycznia w Berlinie.  

Szansę na statuetkę Europejskiej Akademii Filmowej miał m.in. "Franz Kafka" Agnieszki Holland. Idan Weiss, który wcielił się w tytułowego bohatera, został wyróżniony w kategorii najlepszy aktor. O nagrodę FIPRESCI dla Odkrycia roku powalczył natomiast "Pod szarym niebem" w reżyserii Mary Tamkovich. 

Reklama

EFA : znamy tegorocznych zwycięzców!

Najwięcej nominacji - aż dziewięć - zdobyły w tym roku filmy "Sirât" w reżyserii Olivera Laxe’a oraz "Wartość sentymentalna" Joachima Triera. Oto lista nagrodzonych w tym także Hania Rani!

Najlepszy film: 

"Wartość sentymentalna" reż. Joachim Tier

Najlepszy film dokumentalny: 

"Fiume o morte!"

Najlepszy film animowany: 

"Arco" - reż. Ugo Bienvenu

Najlepsza reżyseria: 

Joachim Trier - "Wartość sentymentalna"

Najlepsza aktorka: 

Renate Reinsve - "Wartość sentymentalna"

Najlepszy aktor: 

Stellan Skarsgård - "Wartość sentymentalna"

Najlepszy scenarzysta:

Eskil Vogt i Joachim Trier - "Wartość sentymentalna"

Nagroda FIPRESCI dla Odkrycia roku: 
Laura Carreira - "On Falling"

Najlepszy europejski film krótkometrażowy - PRIX VIMEO
"City of Poets"

Najlepszy kompozytor:

Hania Rani - "Wartość sentymentalna"

Najlepszy Kostiumograf
Sabrina Krämer - "Wpatrując się w słońce"

Najlepszy Scenograf
Laia Ateca - "Sirât"

Najlepsza charakteryzacja:

Torsten Witte - "Bugonia"

Najlepszy Montażysta:

Cristóbal Fernández - "Sirât"

Najlepszy Dźwiękowiec:

Laia Casanovas - "Sirât"

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Europejskie Nagrody Filmowe | Artur Zaborski | Agnieszka Holland | Hania Rani
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Reklama