Znamy tytuł nowego Spider-Mana. Do czego nawiązuje?

"Codziennie odkrywam nowe poziomy tego niesamowitego bohatera wraz ze wspaniałymi artystami z całego świata. Jak dobrze przedstawić bujanie się na sieci, jak stworzyć emocjonującą historię i zapewnić coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy?" - mówił Cretton.

Następnie zażartował, że powinien zdradzić jakieś szczegóły dotyczące filmu. I zaprezentował krótkie nagranie z Tomem Hollandem, który powróci w roli Spider-Mana.

"Wiem, że [poprzedni film] zakończył się ogromnym cliffhangerem" - przyznał Holland. Następnie oznajmił, że tytuł nadchodzącej produkcji brzmi "Spider-Man: Brand New Day".

"Spider-Man: Brand New Day". Skąd taki podtytuł?

"Brand New Day" to wydawana od stycznia do lipca 2008 roku komiksowa historia, przedstawiająca życie Spider-Mana po tym, jak za sprawą umowy z demonem Mephisto cały świat zapomniał o jego sekretnej tożsamości. Wprowadzono wówczas wiele nowych postaci drugoplanowych i antagonistów — między innymi Mister Negative'a, który odegrał ważną rolę w ostatnich grach wideo o Pająku.

Nawiązanie nie jest przypadkowe. Pod koniec filmu "Spider-Mana: Bez drogi do domu" z 2021 roku tożsamość Petera Parkera zostaje wymazana z pamięci wszystkich ludzi na świecie za sprawą magii Doktora Strange'a.

"Spider-Man: Brand New Day" wejdzie do kin 31 lipca 2026 roku. Oprócz Hollanda w obsadzie znajdą się Zendaya oraz znana z serialu "Stranger Things" Sadie Sink. Dla Crettona to powrót do Kinowego Uniwersum Marvela po realizacji filmu "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" z 2021 roku.