Znamy szczegóły pogrzebu Janusza Michałowskiego. Rodzina przekazała datę

Karolina Kopeć

Karolina Kopeć

Rodzina przekazała szczegóły ostatniego pożegnania Janusza Michałowskiego. Ceniony aktor teatralny, filmowy i telewizyjny zmarł 11 czerwca 2026 roku. Miał 89 lat.

Janusz Michałowski, starszy mężczyzna o siwych włosach i brodzie, w okularach, stoi obok drzewa
Janusz MichałowskiPiotr FotekReporter

Janusz Michałowski zmarł 11 czerwca

Informacja o śmierci Janusza Michałowskiego poruszyła środowisko artystyczne i widzów, którzy przez lata oglądali go na scenie, w filmach oraz w Teatrze Telewizji. Był aktorem o ogromnym dorobku, kojarzonym z kulturą słowa, spokojem i charakterystyczną obecnością.

Publiczność pamięta go między innymi z ról w "Vabanku", "Seksmisji" i "Bożej podszewce". Dla wielu osób był jednak przede wszystkim aktorem teatralnym, związanym z najważniejszymi scenami i wieloma wymagającymi rolami.

Rodzina przekazała szczegóły pogrzebu Janusza Michałowskiego

Uroczystości pogrzebowe Janusza Michałowskiego odbędą się w poniedziałek 22 czerwca. Pożegnanie rozpocznie się o godzinie 10.00 w kościele Środowisk Twórczych, znajdującym się naprzeciw Teatru Narodowego.

Następnie uczestnicy uroczystości udadzą się na Powązki Wojskowe. Tam o godzinie 12.00 rozpocznie się ceremonia pogrzebowa.

Z nekrologu wynika, że Janusz Michałowski spocznie w Alei Zasłużonych. To miejsce szczególne, przeznaczone dla osób, które zapisały się w historii polskiej kultury, nauki i życia publicznego.

Bliscy pożegnali aktora poruszającymi słowami

W nekrologu bliscy wspomnieli Janusza Michałowskiego nie tylko jako artystę, ale także jako człowieka. Pisali o nim z czułością, podkreślając jego skromność, mądrość i życzliwość.

W pożegnaniu znalazły się słowa, że był człowiekiem "pełnym łagodności i życzliwości". Rodzina wspomniała także, że "z pasją mówił o teatrze" i miał dar przywracania piękna starym przedmiotom.

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