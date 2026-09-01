Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor pracował do końca swoich dni

Jan Frycz, ceniony polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, zmarł 15 sierpnia 2026 roku w wieku 72 lat. Artysta przez ostatnią dekadę życia zmagał się z problemami zdrowotnymi, które były następstwem wypadku samochodowego.

Mimo postępującej choroby nowotworowej Frycz do samego końca pozostawał aktywny zawodowo - na kilka dni przed śmiercią uczestniczył w ostatniej próbie do nowego spektaklu w Teatrze Narodowym. Pod koniec sierpnia aktor miał również rozpocząć pracę na planie zdjęciowym do filmu "Właśnie że tak!", kontynuacji komedii "Nigdy w życiu!".

Pogrzeb Jana Frycza. Rodzina miała dwie prośby

Z uwagi na ogromny dorobek artystyczny Jana Frycza, jego pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Wniosek w tej sprawie złożył do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Związek Artystów Scen Polskich (ZASP).

Przed kilkoma dniami opublikowano nekrolog aktora. Uroczystości pogrzebowe zostały zaplanowane na 7 września. Pożegnanie będzie miało charakter świecki i odbędzie się o godzinie 11:00 w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Następnie, o godz. 13:00 ciało artysty zostanie złożone do grobu na Starych Powązkach.

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Najbliżsi Jana Frycza mieli dwie prośby do uczestników uroczystości.

"Zamiast kwiatów prosimy o datki na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Prosimy o nieskładanie kondolencji" - napisano w nekrologu.

Legenda polskiego kina. Jan Frycz zmarł po długiej chorobie

Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów zmarł po długiej walce z chorobą nowotworową. Jego koledzy z Teatru Narodowego w Warszawie podkreślali, że mimo trudów związanych z chemioterapią artysta do ostatnich dni pozostawał aktywny zawodowo i przygotowywał się do "Orestei" w reżyserii Luka Percevala.

Jan Frycz zapisał się w historii kina występami w kultowych polskich filmach i serialach, takich jak "Pręgi", "Różyczka", "Nigdy w życiu!", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Ślepnąc od świateł" czy "80 milionów".

Frycz był trzykrotnym laureatem Orła za najlepsze role na pierwszym i drugim planie. Jak przypomniał resort Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2015 roku aktor został uhonorowany najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez ministerstwo - Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

"Dziękuję, Panie Janie, za wszystkie spotkania z Pana aktorstwem. Za role, których nie da się zapomnieć" - pisała ministra Marta Cienkowska.

Wiadomość o śmierci Frycza wstrząsnęła polskim światem kina i teatru. Jednego z najbardziej charakterystycznych polskich aktorów pożegnali w mediach społecznościowych m.in. Małgorzata Kożuchowska, Borys Szyc, Paweł Małaszyński, Adrianna Biedrzyńska i Maja Ostaszewska.



