Urodzona w 1901 roku Marlena Dietrich była niemiecką aktorką i piosenkarką. Przełomem okazał się dla niej "Błękitny anioł" Josefa von Sternberga. W latach trzydziestych zaczęła pojawiać się w amerykańskich filmach. Za rolę w "Maroku" otrzymała swą jedyną w karierze nominację do Oscara. Po opuszczeniu Niemiec ustanowiła fundusz, który pomagał Europejczykom w ucieczce do Stanów Zjednoczonych.

W czasie II wojny światowej zbierała pieniądze na wysiłek wojenny aliantów oraz występowała dla żołnierzy walczących na froncie. W latach 50. kontynuowała karierę aktorską. Po występie w "Wyroku w Norymberdze" z 1961 roku przestała pojawiać się na dużym ekranie. Zmarła w 1992 roku.

Marlena Dietrich w 1932 roku Eugene Robert Richee Getty Images

Agnieszka Holland przedstawi kluczowe dni z życia Marleny Dietrich

"Berlinweh - Yearning for a Home" przedstawi cztery kluczowe dni z życia Dietrich. Zobaczymy ją w Paryżu w 1937 roku, Bergen-Belsen w 1945 roku, Tel Awiwie w 1960 roku i ponownie w Paryżu w 1983 roku.

"Za każdym razem, gdy mówię sobie, że nie nakręcę kolejnego filmu o prawdziwych, znanych ludziach, pojawia się ktoś z mojej przeszłości, kto zadaje mi najważniejsze, najaktualniejsze pytanie: w czyich wyborach widzę własne wątpliwości i lęki?" - mówiła Holland cytowana przez "Variety".

"Marlena Dietrich była kłębkiem sprzeczności. Olśniewającą gwiazdą, a jednocześnie wybitną aktorką, piosenkarką i żołnierką. Egoistką i wielkoduszną przyjaciółką oraz kochanką. Bojowniczką o prawa człowieka, która była pełna lęków i niepewności. Niemką, która w oczach wielu swych rodaków jest zdrajczynią. Nie opowiemy o jej życiu w linearnej narracji. Szukamy kilku punktów zwrotnych, które były najważniejsze i najbardziej uniwersalne, a jednocześnie najbardziej decydowały o jej losie jako kobiety, artystki, obywatelki i człowieka" - kontynuowała reżyserka.

Scenariusz napisał Ingo Rasper. Produkują wywodzące się z Berlina X Filme Creative Pool, czeskie Marlene Film Production oraz francuskie Parallel45, które wcześniej współpracowały z Holland przy jej ostatnim obrazie "Franz Kafka".



