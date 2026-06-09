Hogan odszedł 24 lipca 2025 roku w wieku 71 lat. W 72-stronicowym raporcie śledczy wykazali, że gwiazdor wrestlingu zmagał się z licznymi schorzeniami i chorobami. Cierpiał między innymi na białaczkę limfocytową oraz migotanie przedsionków. Policja z Clearwater zaznaczyła także, że nie znaleziono żadnych dowodów wskazujących, że zgon mógł nastąpić wskutek działań przestępczych.

Zdrowie Hulka Hogana pogorszyło się w ostatnich latach jego życia

Zdrowie celebryty pogorszyło się gwałtownie po operacji szyi, którą przeszedł sześć tygodni przed śmiercią. Jego córka Brooke wyjawiła, że poważne problemy zaczęły się pojawiać w 2023 roku. W czasie ostatniej dekady jej ojciec miał poddać się aż 25 operacjom.

Dzięki zapisom z monitoringu oraz rozmowom ze śledczymi ustalono także, jak wyglądał ostatni dzień Hogana. Po wstaniu z łóżka mówił niewyraźnie, ale mimo to komunikował się ze swoimi pracownikami. Jego stan gwałtownie pogorszył się po zjedzeniu śniadania. Hogan stracił przytomność, a jego terapeuta stwierdził zatrzymanie oddechu. Służby ratunkowe wezwano o 9.51. Po przeprowadzeniu akcji ratunkowej na miejscu gwiazdora przetransportowano do najbliższego szpitala. Tam o 11.17 stwierdzono jego zgon.

Hulk Hogan. Kariera pełna sukcesów i skandali

Hogan, który naprawdę nazywał się Terry Gene Bollea, urodził się 11 sierpnia 1953 roku. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych wrestlerów na świecie. Dzięki osobowości showmana oraz charakterystycznemu wyglądowi szybko podbił serca fanów. Równolegle rozwijał karierę filmową. Pojawił się między innymi w "Rockym 3", "Kosmicie z przedmieścia", "Panu Niani", "Gromie w raju" i "Muskularnym Świętym Mikołaju".

Hogan był także bohaterem licznych afer. W 2012 roku portal "Gawker" opublikował fragmenty intymnego nagrania wrestlera. Na innych celebryta używał słownictwa uznawanego za rasistowskie. Chociaż Hogan wygrał z "Gawkerem" w sądzie, jego reputacja bardzo ucierpiała po nagłośnieniu sprawy.



