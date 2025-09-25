Za niespełna miesiąc startuje 16. edycja Festiwalu Kamera Akcja. Od 23 do 26 października 2025 r. w Monopolis, Muzeum Kinematografii i Szkole Filmowej w Łodzi widzowie zobaczą 25 najgorętszych premier, w tym polskiego kandydata do Oscara – "Franza Kafkę" Agnieszki Holland, a także m.in. "Left-Handed Girl" Shih-Ching Tsou, "Łobuza" Harrisa Dickinsona, "Ojca" Terezy Nvotovej czy "Błękitny szlak" Gabriela Mascaro.

W programie znajdą się również przewrotne komedie Quentina Dupieux i Andersa Thomasa Jensena, przegląd współczesnego kina węgierskiego oraz pokaz specjalny "Union Pacific" Cecila B. DeMille’a, pierwszej w historii Złotej Palmy Cannes. Pełny program już dostępny.

Najgorętsze przedpremiery, które zachwycą widzów

Festiwal Kamera Akcja to zawsze przestrzeń, w której kino odsłania swoje najświeższe oblicza – od debiutów zaskakujących formą po dojrzałe dzieła autorów nagradzanych w Cannes, Wenecji czy Berlinie. Tegoroczna edycja przynosi filmy, które prowadzą dialog z tradycją, eksperymentują z językiem kina i redefiniują sposoby opowiadania o emocjach. Jednym z nich jest kandydat Tajwanu do Oscara "Left-Handed Girl" (25 października, godz. 19:45, Kino Z, Szkoła Filmowa w Łodzi) – subtelny, a zarazem pełen energii debiut pełnometrażowy Shih-Ching Tsou, współtworzony przez Seana Bakera w roli współscenarzysty i producenta. Kamera uchwytuje rytm codzienności Tajpej, gdzie puls miejskiego targu staje się metaforą współczesnego życia – pełnego kontrastów, drobnych gestów i międzypokoleniowych napięć.

Z kolei Dominik Moll w prezentowanej w canneńskim konkursie głównym „Sprawie osobistej” (24 października, godz. 9:50, Monopolis), zabiera widzów do rozdartej Francji, gdzie protesty "żółtych kamizelek" zderzają się z brutalną odpowiedzią policji. To kino z ogromną siłą rażenia, choć jednocześnie surowe, precyzyjne i oparte na chłodnej obserwacji.

W programie 16. FKA znalazł się także "Łobuz" Harrisa Dickinsona (24 października, g. 22:00, Kino Z, Szkoła Filmowa w Łodzi). Brytyjski aktor przechodzi za kamerę, by stworzyć film osadzony w estetyce kina społecznorealistycznego, a jednocześnie nasycony humorem i czułością. Film Dickinsona, inspirowany stylem Mike’a Leigh, łączy humor z ostrą krytyką społeczną, ukazując współczesny Londyn pogrążony w kryzysie bezdomności.

Słowacki kandydat do Oscara – "Ojciec" Terezy Nvotovej (25 października, godz. 17:00, Kino Szkoły Filmowej) – stawia natomiast pytania o możliwość ocalenia tego, co zostało zniszczone, i o błędy, które być może można jeszcze wybaczyć. Koprodukcja łódzkiego studia Lava Films ("Dziewczyna z igłą") to przejmująca wiwisekcja poczucia winy – pozbawiona patosu, a jednocześnie niezwykle mocna i pozostająca w pamięci na długo po seansie.

Widzowie Festiwalu Kamera Akcja zobaczą także nagrodzony podczas Berlinale "Błękitny szlak" Gabriela Mascaro (24 października, godz. 13:00, Muzeum Kinematografii) – ironiczną i dowcipną opowieść o drodze do wolności i szczęścia. Brazylijski reżyser sięga po środki charakterystyczne dla kina dystopijnego, by przetworzyć je w wizualnie wysmakowaną, pełną barw i ruchu przypowieść.

Polski kandydat do Oscara otworzy 16. Festiwal Kamera Akcja

16. edycję Festiwalu Kamera Akcja otworzy film, na którego premierę czekają wszyscy. "Franz Kafka" (23 października, g. 18:00, Monopolis) to najnowsze dzieło Agnieszki Holland, wielokrotnie nagradzanej polskiej reżyserki, która od dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci europejskiego kina. Film, będący koprodukcją Polski, Czech, Niemiec i Francji, już dziś jest określany mianem jednego z najgłośniejszych wydarzeń roku w kinie. Film miał premierę w prestiżowej sekcji Special Presentations festiwalu w Toronto, a w ostatnich dniach został polskim kandydatem do Oscara.

Holland nie podąża utartą drogą klasycznych biografii. Jej film jest kolażem obrazów i sprzeczności, które składają się na portret młodego pisarza uwięzionego w absurdach codzienności. To kino odważne formalnie, pełne ironii i energii.

Otwierając festiwal "Franzem Kafką", organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja Kamery Akcji zaczyna się od mocnego akcentu – filmu, który łączy tradycję literacką z nowoczesnym językiem kina i który może stać się jednym z najważniejszych polskich tytułów tej dekady.

Więcej informacji na oficjalnej stronie festiwalu.

16. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 23 do 26.10.2025 w Łodzi oraz od 15 do 26.10.2025 online na platformie Think Film. Głównymi partnerami festiwalu są Monopolis, Szkoła Filmowa w Łodzi i Muzeum Kinematografii. Festiwal Kamera Akcja i Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu tworzą sieć współpracy "Łódzki Festiwal Filmowy".

