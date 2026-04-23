Film będzie oparty na pilocie "Policjantów z Miami" z 1984 roku. Jordan i Butler wcielą się w detektywów Ricardo "Rico" Tubbsa i Jamesa "Sonny'ego" Crocketta. W kultowym serialu głównych bohaterów zagrali Philip Michael Thomas i Don Johnson.

Wytwórnia Universal zaakceptowała budżet filmu. Zdjęcia do niego rozpoczną się jesienią 2026 roku. Według plotek twórcy widzieliby Toma Cruise'a jako głównego antagonistę.

"Miami Vice". Na początku był uwielbiany serial telewizyjny

"Policjanci z Miami" to kultowy serial, który zadebiutował na małych ekranach w 1984 roku. Opowiadał o losach dwóch policjantów stojących na straży porządku w Miami. Produkcja czerpała garściami z kultury lat 80., a elementy jej ikonografii - stroje, sportowe samochody, muzyka - z czasem stały się ważniejsze od scenariuszy. Serial otrzymał dwa Złote Globy i dwie statuetki Emmy.

W 2006 roku Michael Mann, jeden z twórców telewizyjnej produkcji, wyreżyserował jej filmową wersję. W "Miami Vice" główne role zagrali Colin Farrell i Jamie Foxx. Niestety, film nie okazał się takim sukcesem jak jego pierwowzór. Przy budżecie 130 mln dolarów zarobił tylko 100 mln dolarów.

Za kamerą "Miami Vice '85" stanie Joseph Kosinski, twórca "Top Gun: Maverick" i "F1". Scenariusz napisał Dan Gilroy. Premiera jest planowana na 6 sierpnia 2027 roku.