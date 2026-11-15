Znamy nowy film gwiazdy kina. Za kamerą stanie dawno niewidziany twórca

"Connector": Nowy film Brada Pitta

Scenariusz, napisany przez Dariusa Mardera oraz jego siostrę Ninę Marder, osadzony jest w Nowym Jorku lat 70. XX wieku. Fabuła koncentruje się na postaci wywodzącej się z klasy robotniczej - pracowniku budowlanym zajmującym się montażem konstrukcji stalowych na ogromnych wysokościach, który musi zmierzyć się z siłami znacznie potężniejszymi od niego samego. Producentami filmu "Connector", realizowanego pod szyldem Apple Studios, zostali Brad Pitt, Dede Gardner i Jeremy Kleiner (z ramienia Plan B) oraz sam Darius Marder.

Pitt, firma Plan B i Marder rozmawiali o tym projekcie już od pewnego czasu. Po otrzymaniu najnowszej wersji scenariusza, Pitt uznał go za idealnego kandydata na swój kolejny film, którego realizację zaplanowano na 2027 rok. Gdy producenci zaczęli rozglądać się za odpowiednim partnerem, wybór padł na Apple - co było naturalnym krokiem, biorąc pod uwagę udaną współpracę platformy z firmą Plan B przy produkcjach "F1" oraz "Samotne wilki".

Darius Marder wraca za kamerę

Ten pierwszy stał się najbardziej dochodową sportową produkcją w historii i otrzymał nominację do Oscara w kategorii "najlepszy film". Wkrótce w ofercie Apple Original Films pojawi się również produkcja z Markiem Wahlbergiem w roli głównej, wyprodukowana przez Plan B, do której scenariusz napisał i którą wyreżyserował Stephen Chbosky.

Ponadto niedawno ogłoszono, że Apple nabyło prawa do filmu "The Waffle House Index" - za jego produkcję odpowiadać będzie Plan B, a w głównej roli wystąpi Inde Navarrette.

Pitt ma za sobą udaną jesień - m.in. dzięki thrillerowi "W sercu dziczy", który zarobił na całym świecie blisko 200 milionów dolarów. W okresie Święta Dziękczynienia na ekrany trafi również film "Dalsze perypetie Cliffa Bootha", gdzie powtórzy rolę, która przyniosła mu Oscara. Na przyszły rok zaplanowano premierę produkcji "The Riders" studia A24, w reżyserii Edwarda Bergera, w której na ekranie partnerować mu będą Lara Pulver i Julianne Nicholson.

Dla Mardera jest to pierwszy film pełnometrażowy od czasu jego reżyserskiego debiutu - obrazu "Sound of Metal" z 2019 roku. Film zdobył sześć nominacji do Oscara, w tym w kategoriach "najlepszy film" oraz "najlepszy scenariusz oryginalny", a ostatecznie otrzymał statuetki za najlepszy dźwięk oraz najlepszy montaż.