Wybrano nowego Bonda. Teraz czas na jego wybrankę

W poniedziałek 16 listopada wszystko stało się jasne. Po pięciu latach od premiery "Nie czas umierać", wielu miesiącach żmudnego procesu castingowego i pełnej zwrotów akcji końcówce wyścigu, nareszcie wybrano nowego odtwórcę Jamesa Bonda. Siódmym w historii Agentem 007 został Robert Pattinson.

Sądziliście, że na tym skończy się szał związany z nową odsłoną kultowej filmowej serii? Nic bardziej mylnego. Wybór głównego bohatera to dopiero pierwszy rozdział tej historii. Teraz przyszedł czas na skompletowanie całej obsady, co może zająć twórcom nawet kilka kolejnych miesięcy.

Kimże byłby w końcu Agent Jej Królewskiej Mości bez czarnego charakteru, którego niecne zamiary będzie musiał powstrzymać? Kim byłby bez wsparcia silnej partnerki? To właśnie jej poświęcimy dzisiejszy tekst, gdyż kwestia tego, która aktorka pojawi się u boku Roberta Pattinsona w nadchodzącym filmie już od kilku dni rozgrzewa internet do czerwoności.

Czy Amazon pójdzie z głównym popkulturowym nurtem i obsadzi w roli Bond Girl Zendayę? Czy wzbudzi kontrowersje, zatrudniając Sydney Sweeney? Czy zaskoczy nas angażem wschodzącej gwiazdy, takiej jak Chase Infiniti? Biorąc pod uwagę emocje, jakie towarzyszyły castingowi Bonda, w przypadku jego wybranki możemy spodziewać się porównywalnego zainteresowania.

Oto pięć kandydatek do roli Bond Girl, które naszym zdaniem najlepiej sprawdziłyby się w nowym filmie Denisa Villeneuve'a.

Kto powinien zagrać nową "Bond Girl"? Oto nasze typy

Florence Pugh

Florence Pugh Jordan Strauss/Invision East News

Florence Pugh to globalna ikona filmu, serialu, stylu i walki o prawa kobiet. Od ponad dekady podąża konsekwentnie obraną ścieżką kariery, pozostając wierna swoim korzeniom z kina artystycznego ("Midsommar"), by następnie piąć się coraz wyżej po drabinie mainstreamu ("Oppenheimer", "Małe kobietki"), zaliczając udane występy w popularnych franczyzach, takich jak "Diuna" i kinowe uniwersum Marvela. W filmografii Pugh próżno szukać choćby jednego potknięcia. Ta dziewczyna z roku na rok podnosi sobie poprzeczkę, nie rezygnując ze swojego poczucia humoru, naturalności i ciętego języka, gdy mowa o ważnych społecznie kwestiach. O takiej dziewczynie Bonda z pewnością marzy młode pokolenie widzów, które miało okazję bacznie śledzić jej imponujący rozwój kariery. Sama Florence zasugerowała niedawno, że chciałaby zagrać w filmie czarny charakter... Denis Villeneuve ma więc o czym myśleć.

Margaret Qualley

Margaret Qualley Leon Bennett Getty Images

Margaret Qualley nie bez powodu ląduje na podium większości przewidywań zagranicznych mediów. Poza dość oczywistym talentem dramatycznym, do którego umiejętnie wplata delikatną figlarność i dziewczęcość, filigranową urodą i charakterystycznym uśmiechem, gwiazda "Substancji" ma w sobie jeszcze jedną, kluczową cechę: zamiłowanie do kultowej serii, któremu dała upust na Oscarach w 2025 roku. Zatańczyła wówczas w długiej czerwonej sukience, otoczona mężczyznami w smokingach, składając hołd filmom o Jamesie Bondzie. Internautom bynajmniej nie umknęło drobne mrugnięcie okiem do reżyserów castingu. Wierzę w przeznaczenie i nie mam wątpliwości, że Margaret świetnie poradziłaby sobie w roli nowej Bond Girl.

Inde Navarrette

Inde Navarrette Jordan Strauss/Invision East News

Inde Navarrette to żywa definicja wschodzącej gwiazdy Hollywood. Jeszcze przed rokiem niemal nieobecna w mainstreamie, dziś jest jedną z faworytek do sięgnięcia po Oscara za pierwszoplanową rolę w horrorze "Obsesja". 25-letnia aktorka ma wszystko to, co potrzebne do osiągnięcia sukcesu w branży filmowej: talent, oko do oryginalnych, nieoczywistych projektów, ambicje i hipnotyzującą urodę. Jako dziewczyna Bonda uzyskałaby przepustkę do międzynarodowej sławy i z pewnością byłaby wybranką z ognistym temperamentem i równie wybuchową osobowością.

Mikey Madison

Mikey Madison Gilbert Flores/Variety Getty Images

Po zjawiskowej "Anorze" Mikey Madison odmówiła zagrania w nowych "Gwiezdnych wojnach", które mocno ograniczyłyby jej aktorskie emploi. Czy to właśnie saga o Bondzie jest szansą, na którą czekała? Zdobywczyni Oscara ma wszelkie predyspozycje do tego, by przejąć rolę Léi Seydoux, szczególnie jeśli nowa Bond Girl miałaby mieć niepokorną duszę Ani.

Marisa Abela

Marisa Abela Karwai Tang/WireImage Getty Images

Brytyjska aktorka Marisa Abela zachwyciła kreacją Amy Winehouse w jej filmowej biografii, czym ugruntowała swoją zasłużoną pozycję w Hollywood. 29-letnia gwiazda ma słabość do silnych, ambitnych i skomplikowanych wewnętrznie bohaterek. Jeśli dziewczyna Bonda miałaby wejść z nim w interesy i wspólnie prowadzić nieczystą grę, Abela z pewnością stworzyłaby z tej postaci coś nieoczywistego - bohaterkę, którą nie tak łatwo rozszyfrować. Z drugiej strony, stanowiłaby przeciwieństwo zdystansowanego, nieco ekscentrycznego Pattinsona. Czy to właśnie na taki duet postawi Denis Villeneuve? Odpowiedź na to pytanie jest równie niespodziewana, co wręcz niemożliwa do przewidzenia.