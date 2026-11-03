Znamy najlepszy polski debiut. Prestiżowa nagroda trafi w jej ręce

Opowieść o bliskości

"Kapituła Nagrody 'Perspektywa' im. Janusza 'Kuby' Morgensterna wyróżniła film Karoliny Bielawskiej za odwagę zmierzenia się z legendą Violetty Villas i próbę odnalezienia człowieka pod scenicznym kostiumem. Reżyserka nie poprzestaje na paradzie sukcesów, lecz ukazuje intymny wymiar sławy, pęknięcia w relacjach oraz dramat rozgrywający się za kulisami publicznego wizerunku. Szczególne uznanie budzi spojrzenie na bohaterkę przez pryzmat jej relacji z synem, dzięki czemu film staje się opowieścią o bliskości, miłości i ranach, których nie zagłuszy nawet najpiękniejszy głos. Istotnym atutem jest kreacja Sandry Drzymalskiej, która buduje postać pełną sprzeczności, łącząc siłę ze słabością i sceniczną pewność siebie z bezbronnością" - czytamy w uzasadnieniu przygotowanym przez Kapitułę Nagrody w składzie: Krystyna Cierniak-Morgenstern, Irena Strzałkowska, Grażyna Torbicka.

"Film wpisuje się w dziedzictwo patrona nagrody, który dostrzegał dramaturgię w ludzkich relacjach i wierzył w kino dla ludzi - poważne, emocjonalnie prawdziwe i pozostawiające przestrzeń na refleksję widza. 'Violetta Villas' sięga po postać powszechnie rozpoznawalną, by postawić uniwersalne pytania o cenę ambicji, samotność, relacje rodzinne i granicę między tym, kim jesteśmy, a tym, kim chcemy być w oczach innych. Nagrodę przyznano za ambicję, artystyczną odwagę i wrażliwość debiutującej reżyserki, która poszukuje człowieka za legendą i pokazuje swój potencjał dalszego artystycznego rozwoju" - dodano.

Szczególnie ważna nagroda

"Nagroda Perspektywa im. Janusza 'Kuby' Morgensterna jest dla mnie szczególnie ważna. Jego filmy towarzyszyły mi od najmłodszych lat. Dorastałam, oglądając kultową 'Stawkę większą niż życie', a później, już w szkole filmowej, zachwycałam się pełnym miłości, radości i młodości debiutem 'Do widzenia, do jutra', ale też zupełnie innym w tonie 'Trzeba zabić tę miłość', który obdziera rzeczywistość z warstwy ochronnej, oraz 'Żółtym szalikiem' - przejmującą opowieścią o bezradności wobec alkoholizmu" - mówi Karolina Bielawska,

"Bliskie jest mi podejście Kuby do kina. Jak sam mówił, zamiast dosłowności cenił w sztuce jej substytut i dystans. Miałam też zaszczyt i ogromną przyjemność poznać Kubę. Był człowiekiem o niezwykłej kulturze i charyzmie. Dopiero myślałam wtedy o reżyserii, a on z ogromną otwartością i entuzjazmem opowiadał mi o świecie filmu, zachęcając, bym poszła tą drogą. Dziś, gdy debiutuję w filmie fabularnym, ta nagroda ma dla mnie szczególne znaczenie. Jest znakiem i otwiera kolejną perspektywę, dlatego przyjmuję ją z ogromnym wzruszeniem i wdzięcznością. Dziękuję Kapitule za to wyjątkowe wyróżnienie" - dodaje laureatka tegorocznej Nagrody "Perspektywa".

"Violetta Villas": Co wiemy o filmie?

Nagrodzona za charakteryzację na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Violetta Villas", to wielowymiarowa opowieść o jednej z najbardziej fascynujących i tajemniczych postaci polskiej kultury, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas. To także film o spragnionej miłości kobiecie oraz pochłoniętej przez sławę matce.

W tytułowej roli wystąpiła Sandra Drzymalska, jedna z najbardziej utalentowanych młodych aktorek, nagrodzona Paszportem "Polityki" i nagrodą dla najlepszej aktorki na FPFF w Gdyni. Obok niej, w obsadzie znaleźli się m.in. Jowita Budnik ("Papusza"), Mateusz Banasiuk ("Furioza"), Borys Szyc ("Lalka"), Cezary Łukaszewicz ("Chłopi"), Dorota Kuduk ("Warszawianka") i Christo Szopov ("Karbala").

Na ścieżce dźwiękowej filmu usłyszymy największe przeboje Violetty Villas w całkowicie nowych aranżacjach Marcina Maseckiego. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej poruszających utworów z jej repertuaru "Do Ciebie, Mamo" zaśpiewał Michał Szpak, w niezwykłym duecie z archiwalnym głosem polskiej divy. Producentami filmu są Agnieszka Wasiak i Mariusz Włodarski (Lava Films). Za dystrybucję odpowiada Kino Świat. "Violetta Villas" trafi do kin 27 listopada.

"Violetta Villas" [trailer] materiały dystrybutora

Kim jest Karolina Bielawska?

Karolina Bielawska to absolwentka reżyserii filmowej na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Szkoły Wajdy w Warszawie. Autorka filmów dokumentalnych prezentowanych i nagradzanych na festiwalach w Polsce i za granicą. Jej film "Mów mi Marianna" zdobył 27 nagród, w tym Złoty Róg na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz nagrody na festiwalach w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Reżyserka była nominowana do Paszportu "Polityki". "Violetta Villas" to jej debiut fabularny.

O nagrodzie "Perspektywa"

"Perspektywa" to nagroda przyznawana za najbardziej obiecujący debiut dla reżysera, którego twórczość posiada wielki potencjał i perspektywę rozwoju na przyszłość. Laureata nagrody wybiera kapituła, która obraduje pod przewodnictwem Krystyny Cierniak-Morgenstern - pomysłodawczyni "Perspektywy". Nagrodę w wysokości 30 tys. zł ufundował Polski Instytut Sztuki Filmowej. Autorem statuetki jest prof. Adam Myjak.

Pierwszym laureatem "Perspektywy" - za rok 2011 - był Adrian Panek. Reżyser otrzymał statuetkę za swój debiutancki film "Daas". Wśród laureatów znajdują się m.in. Maria Sadowska, Bodo Kox, Elżbieta Benkowska, Maciej Bochniak, Jan P. Matuszyński, Paweł Maślona, Jan Holoubek, Bartosz Blaschke oraz Korek Bojanowski. Podczas poprzedniej edycji Nagroda "Perspektywa" trafiła w ręce Kordiana Kądzieli za film "LARP. Miłość, trolle i inne questy".

Uroczyste wręczenie Nagrody im. Janusza "Kuby" Morgensterna "Perspektywa" odbędzie się w poniedziałek, 16 listopada w Kinie Kultura w Warszawie. Organizatorem gali jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich.