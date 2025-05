Znamy go z "Białego Lotosu". Kolejne gwiazdy w nowym filmie polskich reżyserów

Fabuła jest oparta na książce "The Gambler Wife: A True Story of Love, Risk, and the Woman Who Saved Dostoyevsky" autorstwa Andrew D. Kaufmana z 2021 roku. Opowiada ona historię pisarza Fiodora Dostojewskiego i jego żony Anny w okresie, który zainspirował go do napisania powieści "Idiota" – początkowo komercyjnej porażki, dziś jednak uznawanej za jedno z największych dzieł literatury. Film śledzi losy małżonków, którzy podczas podróży poślubnej trafiają do uzdrowiska w Szwajcarii, w którym spędzają cztery lata.

Reżyserski duet napisał scenariusz z Kasperem Bajonem i Bríd Arnstein. Englert będzie także odpowiadał za zdjęcia. Wcześniej współpracował z Szumowską między innymi przy "Twarzy", "Śniegu już nigdy nie będzie" i "Infinite Storm". "The Idiots" będzie ich trzecim wspólnym projektem reżyserskim.

Vicky Kripes i Christian Friedel. Ich ostatnie role

Vicky Kripes wywodzi się z Luksemburga. W ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć ją w filmach "Wyspa Bergmana", "W gorsecie" i "The Dead Don't Hurt".

Christian Friedel to niemiecki aktor, znany z głównej roli w nagrodzonej dwoma Oscarami "Strefie interesów". Ostatnio wystąpił w trzecim sezonie "Białego Lotosu".