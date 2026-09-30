Znamy datę premiery nowego filmu twórcy "Obsesji"

Barker napisał scenariusz "Anything But Ghosts" razem z Cooperem Tomlinsonem, aktorem, który wystąpił w "Obsesji". Obaj zagrają także główne role. W filmie zobaczymy również Violet McGraw, Chrisa Reinachera, Bryce Dallas Howard i Aarona Paula.

Poznaliśmy także skrót fabuły "Anything But Ghosts": "Gdy grupa spragnionych sławy amatorów podających się za łowców duchów pakuje się w sytuację przerastającą ich możliwości, sprawy wymykają się spod kontroli w przerażający i gwałtowny sposób".

Producentami filmu są Roy Lee, Steven Schneider, Jason Blum, Adam Hendricks i Greg Gilreath.

O czym opowiada "Obsesja"?

Bear (Michael Johnston) jest platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette). Chłopak nie wie, jak powiedzieć jej o swoich uczuciach. W poczuciu beznadziei korzysta z zabawki spełniającej życzenia. Ku swemu zaskoczeniu Bear otrzymuje dokładnie to, o co prosił. Nikki nagle deklaruje mu miłość i wprowadza się do niego. Wkrótce chłopak odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną cenę. Zachowanie dziewczyny staje się coraz bardziej niepokojące.

"Obsesja" otrzymała na 50. MFF w Toronto w 2025 roku drugą nagrodę publiczności w sekcji Midnight Madness. Film wszedł do kin w maju 2026 roku. Okazał się ogromnym hitem finansowym. Przy budżecie wynoszącym 750 tysięcy dolarów zarobił na całym świecie prawie 519 milionów dolarów. Spotkał się także ze świetnym przyjęciem krytyków. Navarrette jest jedną z faworytek do Oscara za pierwszoplanową rolę żeńską.