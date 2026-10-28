Magdalena Cielecka nominowana w kategorii "Sukces roku"

"Niezmiernie się cieszę, że zostałam nominowana do nagrody VIVA! People Power w kategorii Sukces Roku za spektakl "The Second Woman" na Malta Festival. Dumą i ekscytacją napawa mnie fakt, że znalazłam się w kategorii sportowej, a moimi wybitnymi współnominowanymi są Maja Chwalińska oraz Polska Siatkówka - ogłosiła we wtorek, 27 października, na swoim profilu na Facebooku Magdalena Cielecka.

"Proszę głosować" - dodała aktorka.

24-godzinny spektakl "The Second Woman" to jedno z największych wydarzeń tegorocznego Malta Festivalu w Poznaniu. Bohaterką niezwykłego przedsięwzięcia była Magdalena Cielecka, jedna z najważniejszych polskich artystek filmowych ("Lęk", "Egoiści", "Lalka", "Katyń") i teatralnych (Nowy Teatr w Warszawie) oraz 100 różnych partnerów, ale nie aktorów.

Mężczyźni zostali wybrani w specjalnym castingu i znali treść sceny, w której mieli wziąć udział razem z Magdaleną Cielecką. W kluczowym momencie decydowali się wypowiedzieć słowa: "Zawsze cię kochałem" albo "Nigdy cię nie kochałem".

W trakcie 24-godzinnego performansu przez salę widowiskową na Malta Festival przewinęło się w sumie około 2700 widzów. Na dużej sali w momentach kulminacyjnych siedziało około 3000 osób.

"Wyjątkowi ludzie, którzy swoimi dokonaniami podbijają świat"

Plebiscyt VIVA! People Power ma na celu pokazywanie "wyjątkowych ludzi, którzy swoimi dokonaniami podbijają świat". W kategorii "Sukces roku" nominowane są osoby, których działania wyznaczają nowe kierunki, przekraczają granice i mają realny wpływ na przyszłość, inspirując innych.

Właśnie w tej kategorii została nominowana Magdalena Cielecka i jej niezwykły projekt "The Second Woman". W tej kategorii szanse na nagrodę mają również znakomita polska tenisistka Maja Chwalińska oraz polscy siatkarze, którzy zdobyli złoty medal mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn.

W plebiscycie VIVA! People Power nagrody przyznawane są 9 kategoriach. To już trzecia edycja tego wydarzenia. Uroczyste wręczenie nagród 16 grudnia w Warszawie.