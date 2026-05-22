Znakomita adaptacja prozy Witkiewicza. Niewielu Polaków pamięta ten film

"Pożegnanie jesieni": udana adaptacja prozy Stanisława Ignacego Witkiewicza

Premiera "Pożegnania jesieni" odbyła się w 1990 roku podczas MFF w Wenecji. Film zakwalifikował się do konkursu głównego i walczył o Złotego Lwa. Produkcja uznawana jest za jedną z najbardziej intrygujących opowieści schyłkowego PRL-u (została zatwierdzona do realizacji jeszcze w 1988 roku).

Za adaptację dzieła Stanisława Ignacego Witkiewicza o tym samym tytule odpowiadał debiutujący wówczas Mariusz Treliński. Oprócz niego nad scenariuszem czuwali także Wojciech Nowak i Janusz Wróblewski. Reżyser z powodzeniem przedstawił motywy dominujące w dziełach słynnego pisarza. Znajdziemy tu zarówno katastrofizm, przeczucie upadku, zepsucie elit czy dekadentyzm, jak i charakterystyczną groteskę oraz surrealistyczny styl.

"Pożegnanie jesieni": mocny debiut w polskim kinie. O czym opowiada film?

Tak jak i książka, filmowe "Pożegnanie jesieni" skupia się na młody dekadencie Atanazym Bazakbalu, który jest nieszczęśliwie zakochany w córce potężnego przemysłowca, Heli Bertz. W międzyczasie Atanazy zaręcza się z polską szlachcianką Zofią Osłabędzką. Aby poinformować o tym Helę, wyrzuca z pałacu księcia Prepudrecha, jej narzeczonego. Ten natomiast, nie kryjąc gniewu, wyzywa go na pojedynek. W międzyczasie do pałacu zbliża się szturm komunistów i rewolucja, która pokrzyżuje wszystkim plany.

Dzieło Terlińskiego poza oryginalną fabułą wyróżniała także znakomita obsada. W produkcji możemy podziwiać m.in. takie gwiazdy jak Jan Frycz, Maria Pakulnis, Grażyna Trela, Jan Peszek, Henryk Bista czy Adam Ferency.

Obraz doceniono m.in. na festiwalu w Gdyni, gdzie otrzymał statuetki za najlepszą scenografię (Andrzej Przedworski) oraz kostiumy (Ewa Krauze). Dodatkowo film uhonorowano przyznawaną przez PWSFTviT Nagrodą im. Andrzeja Munka za najlepszy debiut roku w kategorii reżyserskiej i operatorskiej.

