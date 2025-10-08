"Znachor": telewizyjna premiera roku

Pierwsza telewizyjna premiera filmu w Polsacie przyciągnęła przed telewizory rekordową liczbę widzów. 6 października o godz. 20.35 blisko 2 mln osób zasiadły przed ekranami co czyni "Znachora" jednym z najchętniej oglądanych filmów w Polsacie w 2025 roku! W najszerszej grupie komercyjnej, "Znachor" osiągnął aż 17.7 proc. udziałów w rynku, a w grupie 4+ rekordowe 19.1 proc.!

Produkcja, będąca nową adaptacją ponadczasowej powieści Tadeusza Dołęgi – Mostowicza, z Leszkiem Lichotą w roli profesora Rafała Wilczura, zachwyciła zarówno miłośników literackiej klasyki, jak i nowych odbiorców. Uznanie zdobyły także kreacje Marii Kowalskiej (Maria Wilczur), Anny Szymańczyk (Zośka) oraz Ignacego Lissa (Leszek Czyński). Za produkcję filmu odpowiada Magdalena Szwedkowicz. Kolejna emisja filmu w Polsacie: 11 października (sobota) godz. 21.40.

"Znachor": nowa wersja ponadczasowej historii

"Znachor" to uniwersalna opowieść o miłości, rozgrywająca się w Polsce okresu międzywojennego. Szanowany chirurg profesor Rafał Wilczur (Leszek Lichota) jest u szczytu kariery medycznej, gdy niespodziewanie opuszcza go żona, zabierając ze sobą ukochaną córką, Marysię. Gdy pogrążony w rozpaczy po stracie rodziny trafia do podejrzanej dzielnicy Warszawy, główny bohater zostaje napadnięty i dotkliwie pobity. Pada ofiarą rabunku i w wyniku urazów głowy traci pamięć. Uznany za zmarłego, odtąd żyje jak włóczęga. Piętnaście lat później zapomniany i biedny pojawia się na prowincji. Nie będąc świadomy swojej prawdziwej tożsamości, posługuje się fikcyjnym nazwiskiem Antoni Kosiba. Ale nawet po latach amnezji profesor Wilczur sporadycznie wraca wspomnieniami do szczęśliwych, ich wspólnych chwil z dzieciństwa córki, jest też w stanie praktykować swój zawód. Pomaganie najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących ludziom na wsi staje się jego powołaniem, zostaje znachorem.

Kiedy przypadkowo ponownie spotyka swoją córkę, Marysię (Maria Kowalska), ona jest już dorosłą, niezależną, młodą kobietą, która zakochała się pierwszą miłością i za to uczucie przyjdzie jej zapłacić wysoką cenę. Nie rozpoznają się, ale bardzo nawzajem potrzebują swojej pomocy.

"Znachor" z 2023 roku w reżyserii Michała Gazdy to trzecia, najnowsza adaptacja kultowej powieści autorstwa Tadeusza Dołęgy-Mostowicza. Wcześniejsze pochodzą z 1937 i 1981 roku. W roli głównej wystąpił Leszek Lichota, na ekranie partnerowali mu: Ignacy Liss, Maria Kowalska, Anna Szymańczyk, Mirosław Haniszewski, Mikołaj Grabowski, Izabela Kuna, Paweł Tomaszewski, Małgorzata Mikołajczak i Łukasz Szczepanowski.

