"Turysta": o czym jest film?

"Turysta" to rozgrywający się w Wenecji i Paryżu, wciągający thriller z Angeliną Jolie i Johnnym Deppem w rolach głównych i reżyserem oscarowego "Życia na podsłuchu" za kamerą - Florianem Henckelem von Donnersmarckiem.

Amerykanin Frank ( Johnny Depp ) przyjeżdża do Włoch, aby zapomnieć o przeżytym zawodzie miłosnym. W pociągu do Wenecji poznaje piękną i tajemniczą Elise ( Angelina Jolie ). Nawiązują flirt, który szybko przeradza się w romans. Z czasem jednak okazuje się, że Elise skrywa pewien sekret. Szukający spokoju Frank zostaje wplątany w wojnę między rosyjską mafią a wspieraną przez Interpol włoską policją. Czy jego spotkanie z Elise rzeczywiście było dziełem przypadku?

Angelina Joli wciela się w klasyczną postać femme fatale, jej rola opiera się na charyzmie i wdzięku. Partneruje jej Johnny Depp. Chemia między bohaterami była wielokrotnie podkreślana jako jeden z największych atutów filmu.

"Turysta" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Turysta" zostanie dzisiaj, 22 grudnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:25.

