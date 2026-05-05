"Jasminum" (2006) Jana Jakuba Kolskiego to historia z pogranicza rzeczywistości i baśni. Film przedstawia zmysłową, refleksyjną opowieść zanurzoną w ludycznym realizmie magicznym.

"Jasminum": nastrojowa opowieść osadzona w niezwykłym świecie. O czym opowiada film?

Akcja produkcji rozgrywa się w ubogim, mającym długą historię klasztorze w Jaśminowie, gdzie mieszkają zakonnicy posiadający niezwykłą cechę związaną z zapachami. Każdy z nich wydziela woń innego drzewa: czeremchy, śliwy lub czereśni.

Spokojne życie zakonników zostaje jednak zakłócone wraz z pojawieniem się konserwatorki obrazów, Nataszy, która otrzymała zlecenie odnowienia kilku malowideł. Kobiecie towarzyszy jej pięcioletnia córka Gienia, która z dużą ciekawością przygląda się klasztornemu życiu.

W obsadzie przepełnionej uwodzicielskimi zapachami produkcji wystąpili m.in. Janusz Gajos (jako brat Zdrówko), Grażyna Błęcka-Kolska (Natasza), Adam Ferency (ojciec Kleofas), Krzysztof Pieczyński (brat Czeremcha), Grzegorz Damięcki (brat Śliwa), Franciszek Pieczka (święty Roch), Bogusław Linda (aktor Zeman), Dariusz Juzyszyn (brat Czereśnia) oraz debiutująca na wielkim ekranie Wiktoria Gąsiewska (Eugenia).

"Z pewnością w tym filmie jest coś, co wyniosłem z moich dziecięcych przeżyć, coś co wynika z moich rozmów z ludźmi, coś co mogłem kiedyś przeczytać, a o czym już dawno zapomniałem. I w taki sposób ta skomplikowana suma elementów się tworzy, pod warunkiem, że jest w człowieku spoiwo zdolne z tego boskiego wiatru zebrać nasiona. Bywa, że to spoiwo jedni próbują nazwać talentem, inni jakimś rodzajem sprawności, czy zdolności" - mówił o filmie Jan Jakub Kolski.

Zdjęcia do produkcji zostały zrealizowane w województwie opolskim, a rolę klasztoru odegrał majestatyczny zamek w Niemodlinie.

"Jasminum": mija 20 lat od premiery uwielbianego polskiego filmu

Film pojawił się na ekranach kin 5 maja 2006 roku i dość szybko zdobył grono fanów. Widzowie docenili niezwykły klimat produkcji, magiczną, zmysłową aurę oraz występy aktorów.

Tytuł został uhonorowany dwoma statuetkami podczas 31. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2007 roku produkcję wyróżniono również siedmioma Orłami; otrzymała nagrodę publiczności oraz statuetki za zdjęcia, muzykę, scenografię, kostiumy, dźwięk i najlepszą rolę męską (Janusz Gajos).

