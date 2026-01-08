"Zmierzch" powróci w nowym wydaniu? Jest deklaracja gwiazdy filmu

Kristen Stewart planuje powrót do świata "Zmierzchu"?

Kristen Stewart jest amerykańską aktorką, a od niedawna także reżyserką. W 2025 roku debiutowała za kamerą filmem "Chronologia wody", nad którym pracowała przez osiem lat. Światową sławę przyniosła jej główna rola w pięcioczęściowej serii "Zmierzch". Wcieliła się w niej w Bellę Swan, dziewczynę, o której względy starają się wampir Edward i wilkołak Jacob.

W jednym z ostatnich wywiadów gwiazda przyznała, że gdyby była opcja, chętnie powróciłaby do pracy nad rebootem "Zmierzchu". Tym razem jednak to ona podejmowałaby wszystkie kluczowe decyzje i zajęła się reżyserią.

"Bardzo bym tego chciała. Uwielbiam to, co zrobiła Catherine Hardwicke, uwielbiam to, co zrobił Chris Weitz, uwielbiam to, co wszyscy reżyserzy zrobili z tymi filmami. Każde z nich było bardzo sobą: dziwne na swój sposób, trochę chaotyczne i niezwykle autentyczne w czasie, kiedy jeszcze żadne z nich do końca nie wiedziało, kim jest - zanim naprawdę rozbłysła ich popularność. [...] Tak, jasne, zrobię ten remake. Robię to! Jestem zdecydowana!" - mówiłą w rozmowie z Entertainment Tonight.

Stewart jest przekonana, że liczni fani sagi okazaliby jej wsparcie w realizacji tego projektu. Choć od premiery ostatniej części serii mija w tym roku 14 lat, środowisko miłośników "Zmierzchu" jest nadal żywe.

"Zmierzch" podbił serca widzów na całym świecie

Pierwszy film z serii "Zmierzch" zadebiutował w kinach w 2008 roku i okazał się ogromnym hitem. Młodzież, ale i nie tylko, chętnie wybierała się na seanse, by zobaczyć historię miłości Belli i Edwarda. Pierwsza odsłona przez kolejne lata doczekała się kilku kontynuacji, które zostały zekranizowane również na podstawie książek Stephanie Meyer. Wszyscy śledzili uniwersum wampirów.

U boku Kristen Stewart w roli Edwarda mogliśmy oglądać Roberta Pattinsona. W przyjaciela Belli, Jacoba, wcielił się Taylor Lautner. Na ekranie oglądaliśmy również Nikki Reed, Ashley Greene, Kellana Lutza, Petera Facinelli, Annę Kendrick, Jacksona Rathbone'a, Elizabeth Reaser, Gila Birminghama, Catherine Grimme czy Justina Chona.

