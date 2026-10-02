Zmiany w Warner Bros. Mniej kina autorskiego, więcej znanych serii?

Rządy De Luki i Abdy cechowały się przyznawaniem ogromnych budżetów projektom autorskim. Ich największym sukcesem byli "Grzesznicy" Ryana Cooglera, którzy zarobili ponad 371 milionów dolarów na całym świecie i otrzymali wiele nagród, w tym cztery Oscary.

Inne ich projekty nie odniosły jednak sukcesu finansowego. "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona została nagrodzona sześcioma Oscarami (w tym za film roku, reżyserię, scenariusz adaptowany i drugoplanową rolę Seana Penna), ale nie przyniosła zysków. Z kolei "Joker: Folie à Deux" i "Panna młoda!" okazały się porażkami frekwencyjnymi i artystycznymi. Lepiej przyjęto "Furiosę: Sagę Mad Max", "Mickeya 17" i "Koniec ulicy Dębowej", które także nie okazały się finansowymi hitami.

2 października do amerykańskich kin wejdzie "Digger" Alejandra Gonzáleza Iñárritu, który mógł kosztować nawet 180 milionów dolarów. Przewiduje się, że film trzykrotnego zdobywcy Oscara straci około 100 milionów dolarów. Recenzje także nie należą do najlepszych.

Nowe osoby decyzyjne w Warner Bros.

Według Puck decyzja Davida Ellisona, szefa Paramount-Skydance, nie została jeszcze przekazana De Luce i Abdy. Rozmowa ma odbyć się we wtorek 6 października, w dniu przejęcia Warner Bros. Poznaliśmy także nazwiska ich następców. Będą to pracujący w Paramount Josh Greenstein i Dana Goldberg. Dziennikarze podejrzewają, że Warner pod ich kierunkiem skupi się przede wszystkim na kontynuowaniu znanych marek i kinie komercyjnym.