"Pasja": ogromny sukces Gibsona

O powrocie Mela Gibsona do głośnej "Pasji" mówi się już od kilku lat. Zrealizowana w 2004 roku produkcja przedstawia ostatnich 12 godzin życia Jezusa. Obraz zarobił na całym świecie ponad 600 milionów. Kontynuacja tego filmu ma się skupić na trzech dniach pomiędzy ukrzyżowaniem a zmartwychwstaniem Chrystusa.

W 2020 roku ujawniono, że tytułem drugiej części będzie "Pasja: Wskrzeszenie" ("The Resurrection of the Christ"). Za scenariusz, nad którym pracowano ponad 6 lat, odpowiada Gibson, jego brat oraz Randall Wallace ("Braveheart").

Jim Caviezel początkowo miał powtórzyć występ w roli Jezusa, jednak nie dojdzie to do skutku. Reżyser planował odmłodzić aktora cyfrowo, jednak jak podaje Variety, koszty efektów specjalnych byłyby zbyt duże. Choć Caviezel rozpoczął już pierwsze przygotowania, w zagranicznych mediach pojawiły się informacje o zmianach w obsadzie.

"Pasja 2": nowe wieści o projekcie. Polka dołączyła do obsady

Miejsce Caviezela zajął fiński aktor Jaakko Ohtonen ("Ostatnie królestwo"). W roli granej wcześniej przez Monicę Bellucci Marii Magdaleny zobaczymy natomiast kubańską aktorkę Marielę Garrigę. Do produkcji dołączyli również Pier Luigi Pasino (Piotr), Riccardo Scamarcio (Poncjusz Piłat).

Z najnowszych doniesień wynika, że w obsadzie zobaczymy także Polkę - Kasię Smutniak - którą zaangażowano do roli Maryi (w pierwszej odsłonie "Pasji" tę rolę zagrała Maia Morgenstern).

Film "The Resurrection of the Christ" ma zostać podzielony na dwie części. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, obie pojawią się w kinach w 2027 roku.

