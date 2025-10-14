Zmiany w obsadzie nowej "Pasji". Do projektu dołączyła Polka!
Portal Variety przekazał najnowsze informacje w sprawie kontynuacji "Pasji", kasowego przeboju w reżyserii Mela Gibsona. Jim Caviezel, który miał po latach powtórzyć rolę Jezusa, został oficjalnie odsunięty od projektu. To jednak nie koniec zmian w obsadzie - do projektu zaangażowano polską aktorkę!
O powrocie Mela Gibsona do głośnej "Pasji" mówi się już od kilku lat. Zrealizowana w 2004 roku produkcja przedstawia ostatnich 12 godzin życia Jezusa. Obraz zarobił na całym świecie ponad 600 milionów. Kontynuacja tego filmu ma się skupić na trzech dniach pomiędzy ukrzyżowaniem a zmartwychwstaniem Chrystusa.
W 2020 roku ujawniono, że tytułem drugiej części będzie "Pasja: Wskrzeszenie" ("The Resurrection of the Christ"). Za scenariusz, nad którym pracowano ponad 6 lat, odpowiada Gibson, jego brat oraz Randall Wallace ("Braveheart").
Jim Caviezel początkowo miał powtórzyć występ w roli Jezusa, jednak nie dojdzie to do skutku. Reżyser planował odmłodzić aktora cyfrowo, jednak jak podaje Variety, koszty efektów specjalnych byłyby zbyt duże. Choć Caviezel rozpoczął już pierwsze przygotowania, w zagranicznych mediach pojawiły się informacje o zmianach w obsadzie.
Miejsce Caviezela zajął fiński aktor Jaakko Ohtonen ("Ostatnie królestwo"). W roli granej wcześniej przez Monicę Bellucci Marii Magdaleny zobaczymy natomiast kubańską aktorkę Marielę Garrigę. Do produkcji dołączyli również Pier Luigi Pasino (Piotr), Riccardo Scamarcio (Poncjusz Piłat).
Z najnowszych doniesień wynika, że w obsadzie zobaczymy także Polkę - Kasię Smutniak - którą zaangażowano do roli Maryi (w pierwszej odsłonie "Pasji" tę rolę zagrała Maia Morgenstern).
Film "The Resurrection of the Christ" ma zostać podzielony na dwie części. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, obie pojawią się w kinach w 2027 roku.
