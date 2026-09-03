"Totalna magia 2": Evan Rachel Wood mówi wprost o zastępczyni

Evan Rachel Wood wystąpiła w oryginalnym filmie "Totalna magia". Chociaż wiele gwiazd powróciło do swoich ról w sequelu, córki bohaterki granej przez Bullock zostały obsadzone na nowo. W drugiej odsłonie rolę Kylie Owens zagra Joey King.

"Joey King w 'Totalnej magii 2' zupełnie zniszczy film, który mógł być ulubioną produkcją fanów" - stwierdził niedawno na swoim TikToku jeden z użytkowników. Warto również wspomnieć, że nie był to odosobniony głos. Sytuację zaogniła deklaracja Wood w mediach społecznościowych, gdzie wyznała wprost, że nie zaproszono jej do powrotu w sequelu.

"O nie! Mam nadzieję, że film ci się spodoba. Sama jestem fanką oryginału, a występ w kontynuacji był zaszczytem. Wiem, że bywa ciężko, gdy powstają sequele ulubionych filmów sprzed lat i casting jest inny od tego wymarzonego, ale proszę tylko, żeby się otworzyć i zobaczyć, ile radości dał mi ten występ" - napisała King pod wypowiedzią fana.

Teraz znów głos zabrała Evan Rachel Wood i stanęła w obronie koleżanki z branży. Ujawniła również, że King jako jedyna z osób pracujących nad produkcją nawiązała z nią kontakt.

"Bardzo doceniam to, że Joey King skontaktowała się ze mną, ponieważ nikt z osób pracujących przy oryginalnym filmie tego nie zrobił" - napisała Wood na swoim Instagramie. "To kochana dziewczyna".

"Totalna magia 2": o czym opowie film?

"Totalna magia" Griffina Dunne'a z 1998 roku opowiadała o siostrach Owens (w tych rolach Bullock i Kidman) wychowywanych przez ekscentryczne ciotki w małym miasteczku. Pod ich okiem uczą się sztuki czarodziejskiej. Obie szukają także miłości. Wkrótce dowiadują się o ciążącej na ich rodzinie klątwie.

W sequelu, za którego kamerą stanęła Susanne Bier, siostry Owens i ich ciotki udają się do Wielkiej Brytanii, by stawić czoła niebezpieczeństwu grożącemu rozpadem ich rodziny.

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