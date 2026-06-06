Zmarł Patrick Godfrey. Uznany brytyjski aktor zagrał w uwielbianej komedii

Patrick Godfrey: zmarł uznany brytyjski aktor

4 czerwca w otoczeniu rodziny zmarł Patrick Godfrey, brytyjski aktor filmowy, serialowy i teatralny. Miał 93 lata. Godfrey najbardziej znany był widzom z roli w filmie "Długo i szczęśliwie" (1998) z Drew Barrymore w roli głównej. Produkcja była baśnią opartą na historii Kopciuszka.

Patrick Godfrey: kariera filmowa

Na przestrzeni ponad 70 lata Godfrey zagrał w wielu produkcjach na małym i dużym ekranie. Inne znane tytuły z udziałem aktora to m.in. głośna adaptacja powieści "Nędznicy" Wiktora Hugo, czyli "Les Miserables: Nędznicy" z 2012 roku; "Księżna" z Keirą Knightley (2008), "Oliver Twist" (2005) czy "Hrabia Monte Christo", w którym wystąpiła Dagmara Domińczyk.

Widzowie mogą pamiętać go również z ról w dreszczowcu "Pokój z widokiem" (1985) czy "Okruchów dnia" (1993). W trakcie swojej kariery Godfrey pojawił się również w popularnych serialach - m.in. w "Doktorze Who" oraz "Mrocznych materiach".

Patrick Godfrey: zmarł w otoczeniu rodziny

Portal TMZ cytuje oświadczenie, które po śmierci aktora opublikowała jego agencja aktorska.

"Patrick odszedł w spokoju, otoczony przez bliskich. Paddy był wyjątkowo utalentowanym aktorem i niezwykłym człowiekiem, będzie nam go brakować.