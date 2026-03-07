Alan Trustman zmarł 5 lutego w domu opieki w Miami. O śmierci poinformował jego syn John w rozmowie z "The New York Times".

Alan Trustman nie żyje. Filmy, przy których pracował, zdobyły Oscara

Alan Trustman urodził się 16 grudnia 1930 roku w Bostonie. Ukończył kierunek prawniczy na Harvardzie i podjął pracę w kancelarii Nutter McClennen & Fish Llp, której partnerem był jego ojciec. Wcześniej zdobywał doświadczenie w bostońskim banku, co pozwoliło mu zdobyć wiedzę na temat procedur bezpieczeństwa. To zainspirowało go do napisania pierwszego scenariusza, na którego podstawie powstał film "Afera Thomasa Crowna". Historia skupiała się na znudzonym milionerze Thomasie Crownie (Steve McQueen), który opracowuje genialny plan napadu na bank bez konieczności kiwnięcia palcem. W 1969 roku produkcja otrzymała Oscara i Złotego Globa za najlepszą piosenkę ("The Windmills of Your Mind", wyk. Noel Harrison).

W 1968 roku Trustman napisał także scenariusz do filmu "Bullitt" w reżyserii Petera Yatesa. Główną rolę ponownie odegrał Steve McQueen. Tym razem wcielił się w rolę porucznika policji Franka Bullitta, który walczy z mafią, chroniąc kluczowego świadka. Ceniony kryminał znany jest dziś przede wszystkim z kultowej sceny pościgu samochodowego. Produkcja zdobyła Oscara za najlepszy montaż.

Trustman napisał również scenariusze m.in. do filmów "Nazywam się Tibbs!" (1970), "Lady Ice" (1973), "Hit!" (1973) oraz pracował przy serialu "Zbrodnie doskonałe" (1993).