Zmarł aktor Michael Mendl. Miał 82 lata

Nie żyje Michael Mendl, znany z ról w filmach "Upadek" i "Karol Wojtyła. Tajemnice papieża". Niemiecki aktor miał 82 lata. O jego śmierci poinformowała w sobotę w rozmowie z gazetą "Suddeutsche Zeitung" agentka artysty.

Michael Mendl specjalizował się w rolach charakterystycznych, często grając postacie negatywne i uwikłane w konflikty.

W trakcie kariery zagrał w ponad 200 produkcjach teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Jedną z jego najbardziej znanych kreacji była rola kanclerza RFN Willy'ego Brandta w filmie telewizyjnym "Im Schatten der Macht" ("W cieniu władzy") z 2003 roku. Za tę rolę rok później otrzymał Złotą Kamerę dla najlepszego niemieckiego aktora.

Zagrał Jana Pawła II w filmie "Karol Wojtyła. Tajemnice papieża"

W 2006 roku Mendl wcielił się w Jana Pawła II w fabularyzowanym filmie dokumentalnym "Karol Wojtyła. Tajemnice papieża". Produkcja łączyła inscenizowane sceny z życia Karola Wojtyły z wypowiedziami świadków.

Mendl urodził się w 1944 roku w Lunen jako nieślubny syn katolickiego księdza. Przez około 25 lat występował przede wszystkim na scenach teatralnych, a karierę filmową rozpoczął na większą skalę dopiero w okolicach 50. roku życia.

"Kiedy przeszedłem do filmu, miałem ogromne szczęście" - mówił w 2019 roku w rozmowie z agencją dpa.

Mówił o sobie, że jest aktorem charakterystycznym, któremu przypadają trudne role, w tym przestępców, psychopatów, polityków.