W programie spotkania z twórcami m.in. reżyserką Agnieszką Smoczyńską, aktorką Aleksandrą Kolan, producentem Mariuszem Włodarskim, scenarzystką Aleksandrą Takuską oraz nominowaną do Oscara Laią Casanovas. Pełny godzinowy harmonogram wydarzenia jest już dostępny.

Polska premiera "Kobiety nieznanej" podczas 17. Festiwalu Kamera Akcja

Nagrodzona Złotym Lwem na MFF w Wenecji "Kobieta nieznana" May el-Toukhy będzie filmem zamknięcia 17. Festiwalu Kamera Akcja. 25 października o godz. 18:00 widzowie festiwalu jako pierwsi w Polsce zobaczą produkcję, która zachwyciła jury pod przewodnictwem Maggie Gyllenhaal, zdobywając najważniejsze wyróżnienie. May el-Toukhy przenosi nas do Kopenhagi tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej i tworzy pełen napięcia, bezkompromisowy thriller historyczny o wstydzie, społecznej hipokryzji i cenie, jaką trzeba zapłacić za możliwość rozpoczęcia życia od nowa. To opowieść o kobiecie, która próbuje wyrwać się z narzuconej jej roli, ale odkrywa, że w świecie rządzonym przez osąd innych nie jest tak łatwo wymazać własną przeszłość. El-Toukhy nie daje widzowi łatwych odpowiedzi ani prostego podziału na winnych i niewinnych. W roli Marie występuje Mathilde Arcel, nagrodzona w Wenecji Pucharem Volpiego dla najlepszej aktorki. "Kobieta nieznana" została również wybrana duńskim kandydatem do Oscara i zbiera bardzo pozytywne opinie krytyków na całym świecie.

Spotkania z twórcami uznanych filmów na 17. FKA

W Łodzi pojawi się blisko 90 gości ze świata filmu, a widzowie będą mogli wybierać spośród 80 głośnych tytułów. Na Festiwalu Kamera Akcja prawdziwe rozmowy zaczynają się po napisach, dlatego warto rozpocząć planowanie swojej festiwalowej drogi, zwracając uwagę na wydarzenia z udziałem twórców. Już po filmie otwarcia, "Dzikim dzikim Wschodzie" Jana Holoubka, publiczność spotka się ze scenarzystką Aleksandrą Takuską (22 października, g. 18:00, Monopolis). Co się dzieje, gdy Dziki Zachód zostanie przeniesiony do okupowanej Polski roku 1943? W filmie Holoubka pogłoski o zaginionym złocie uruchamiają pościg za prawdą, pieniędzmi i własnym ocaleniem, a świat westernu zderza się z rzeczywistością II wojny światowej. Spotkanie z Aleksandrą Takuską będzie okazją, by zajrzeć do scenariusza tej niecodziennej produkcji i porozmawiać o tym, jak za pomocą konwencji gatunkowej można opowiedzieć o rzeczywistości wojennej inaczej, niż jesteśmy przyzwyczajeni.

Z kolei krytyk filmowy Jakub Popielecki wprowadzi widzów do trzech seansów z sekcji "Reżyseria dźwięku": "Matek równoległych" Pedro Almodóvara (22 października, g. 20:15, Kino A w Szkole Filmowej w Łodzi), "Sirât" Ólivera Laxe'a (23 października, g. 12:30, Kino Z w Szkole Filmowej w Łodzi) oraz "Dobrych manier" Celii Rico Clavellino (23 października, g. 17:30, Monopolis).

O tym, jak powstał ten dźwiękowy świat, opowie z kolei Laia Casanovas, nominowana do Oscara sound designerka. Jej masterclass będzie okazją, by przyjrzeć się decyzjom, dzięki którym dźwięk nadaje scenom rytm, kieruje uwagą i potęguje emocje. (23 października, g. 15:00, Kino Z w Szkole Filmowej w Łodzi). O wyzwania kreatywne w pracy nad audialnością mistrzynię zapyta Katarzyna Szczerba z kierunku Reżyseria Dźwięku, który od 2025 roku można studiować w Szkole Filmowej w Łodzi.

Festiwal zajrzy również za kulisy pracy producenta filmowego. Co musi się wydarzyć, żeby film przeszedł drogę od pierwszego pomysłu do festiwalu w Cannes czy nominacji do Oscara? Mariusz Włodarski zna tę drogę z własnego doświadczenia. Producent "Dziewczyny z igłą", "Sweat" i "Violety Villas", założyciel Lava Films oraz członek Europejskiej i Amerykańskiej Akademii Filmowej podczas masterclassu z cyklu "Inspiracje" opowie uczestnikom o swojej artystycznej drodze (23 października, g. 13:00, Kino Szkoły Filmowej w Łodzi).

Rozmowy z twórcami będą towarzyszyć również sekcji "Polska fala". Po niezwykle autorskim i uwrażliwiającym na drugiego człowieka filmie "Powiedz mi, co czujesz" z publicznością spotka się Łukasz Ronduda (23 października, g. 17:00, Kino Szkoły Filmowej w Łodzi). Po świeżym debiutanckim filmie "Czasie, który nie nadszedł" widzowie będą mogli porozmawiać z reżyserką Julią Rogowską i producentką Krystyną Kantor (23 października, g. 20:00, Monopolis) o bliskości w świecie, który nie akceptuje starości, o potrzebie zrozumienia i czułości. O filmie z pazurem "Hot Spot" opowie jego reżyserka Agnieszka Smoczyńska (24 października, g. 17:00, Kino Szkoły Filmowej w Łodzi), której odważne spojrzenie zostało docenione przez Jury na FPFF w Gdyni aż czterema nagrodami. Premierowemu pokazowi "Cudzych rzeczy" Grzegorza Dębowskiego towarzyszyć będzie spotkanie z aktorkami Martyną Rozwadowską i Aleksandrą Kolan oraz producentką Agnieszką Skalską (24 października, g. 20:00, Monopolis). Ostatniego dnia festiwalu rozmowa po "Czarnej godzinie" pozwoli poznać kulisy powstania nagrodzonego Szafirowymi Lwami na FPFF w Gdyni debiutu pełnometrażowego Filipa Bojarskiego (25 października, g. 12:30, Kino Szkoły Filmowej w Łodzi).

Kiedy rozpocznie się święto kina w Łodzi?

17. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 22 do 25.10.2026 r. w Łodzi oraz online od 19 do 21.10.2026 r. na platformie Think Film