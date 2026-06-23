Złoty Anioł dla Agaty Kuleszy za niepokorność twórczą. Wyznacza trendy i podnosi poprzeczkę

Agata Kulesza laureatką Złotego Anioła

Agata Kulesza została laureatką Złotego Anioła - nagrody przyznawanej podczas festiwalu BellaTOFIFEST za niepokorność, odwagę i bezkompromisowość.

"Agata Kulesza jest artystką, która wyznacza trendy i za każdym razem podnosi poprzeczkę aktorskiego kunsztu. Jej role to kreacje, które nie pozwalają o sobie zapomnieć, zostawiają w widzu trwały i głęboki ślad. Twórczo niepokorna, nieszablonowa, wymykająca się oczywistościom. Konsekwentna i odważna w każdym wyborze. Mistrzyni. To dla mnie zaszczyt i wzruszenie, że w tym roku właśnie Agata Kulesza Złotego Anioła za niepokorność twórczą" - mówi dyrektorka festiwalu Kafka Jaworska.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu publiczność będzie mogła obejrzeć filmy z udziałem Agaty Kuleszy: "Różę" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, "Idę" Pawła Pawlikowskiego oraz "Moje córki krowy" Kingi Dębskiej. W sobotę, 27 czerwca, aktorka spotka się z publicznością.

Nagroda Złotego Anioła za niepokorność twórczą przyznawana jest przez Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST artystom, których twórczość wyróżnia się odwagą, bezkompromisowością i konsekwentnym podążaniem własną drogą.

Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST od 27 czerwca w Toruniu

W programie tegorocznej edycji znalazły się m.in. pokaz "Minotaura", laureata Grand Prix Festiwalu Filmowego w Cannes, a także spotkania z wybitnymi przedstawicielami polskiego kina. Festiwal odwiedzą między innymi Bartosz Bielenia, który opowie o filmie "Wilki", Joanna Kulig związana z produkcją "Isola", a także Alicja Bachleda-Curuś i Agata Buzek.

24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST odbędzie się w Toruniu w dniach 27 czerwca - 3 lipca 2026 roku.