Złote Maliny: Oto najgorsze filmy ostatniego roku

22 stycznia 2019 roku zostaną ogłoszone nominacje do Oscarów. Tradycją stało się, że dzień wcześniej poznajemy filmy i twórców ubiegających się o miano najgorszych. Oto nominacje do Złotych Malin za rok 2018.

John Travolta w filmie "Gotti" /Capital Pictures / East News

W tym roku brakuje wyraźnego lidera. Aż cztery filmy otrzymały po sześć nominacji. Są to "Death of a Nation", "Gotti", "Holmes i Watson" oraz "Rozpruci na śmierć". Spośród nich tylko ten pierwszy nie otrzymał nominacji za najgorszy film roku. Jego miejsce zajęli "Robin Hood: Początek" (3 nominacje) i horror "Winchester: Dom duchów" (4 nominacje).



Wśród nominowanych znaleźli się stali bywalcy, jak i szanowani aktorzy. Szansę na niesławną nagrodę mają między innymi Helen Mirren (najgorsza główna rola, "Winchester: Dom duchów"), Leonardo DiCaprio (najgorszy film, "Robin Hood: Początek), Jamie Foxx (najgorszy aktor drugoplanowy, "Robin Hood: Początek), Johnny Depp (najgorszy aktor, "Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych krasnali") oraz Bruce Willis (najgorszy aktor, "Życzenie śmierci").

Garść nominacji otrzymał także urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i związane z nim osoby. Wszystko dzięki dokumentom "Death of a Nation" i "Fahrenheit 11/9". 45. prezydent USA ma szansę na dwie nagrody - dla najgorszego aktora (za "Death of the Nation") oraz za najgorszą ekranową parę (nominację współdzieli ze swoją małostkowością, otrzymał ją za oba wymienione wcześniej dokumenty). Jeśli Trump wygra w którejkolwiek z kategorii, będzie to jego druga Złota Malina. Pierwszą otrzymał w 1991 roku za drugoplanową rolę w melodramacie "Duchy tego nie robią".



Zwycięzców poznamy na dzień przed wręczeniem Oscarów, czyli 23 lutego 2019 roku.

Poniżej pełna lista nominowanych:

Najgorszy film:

"Gotti"

"Holmes i Watson"

"Robin Hood: Początek"

"Rozpruci na śmierć"

"Winchester: Dom duchów"

Najgorszy reżyser:

Etan Cohen - "Holmes i Watson"

Kevin Connolly - "Gotti"

James Foley - "Nowe oblicze Grey'a"

Brian Henson - "Rozpruci na śmierć"

Bracia Spierig - "Winchester: Dom duchów"



Najgorszy aktor:

Johnny Depp - "Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych krasnali"

Will Ferrell - "Holmes i Watson"

John Travolta - "Gotti"

Donald Trump - "Death of a Nation"

Bruce Willis - "Życzenie śmierci"

Najgorsza aktorka:

Jennifer Garner - "Peppermint"

Amber Heard - "London Fields"

Melissa McCarthy - "Rozpruci na śmierć"

Helen Mirren - "Winchester: Dom duchów"

Amanda Seyfried - "The Clapper"



Najgorszy aktor drugoplanowy:

Chris "Ludacris" Bridges - "Wyszczekani"

Jamie Foxx - "Robin Hood: Początek"

Joel McHale - "Rozpruci na śmierć"

John C. Reilly - "Holmes i Watson"

Justice Smith - "Jurassic World: Upadłe królestwo"

Najgorsza aktorka drugoplanowa:

Kellyanne Conway - "Fahrenheit 11/9"

Marcia Gay Harden - "Nowe oblicze Grey'a"

Kelly Preston - Gotti"

Jaz Sinclair - "Slender Man"

Melania Trump - "Fahrenheit 11/9"



Najgorsza ekranowa para:

Johnny Depp i jego szybko przemijająca kariera filmowa - "Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych krasnali"

Jakakolwiek kombinacja dwójki aktorów lub muppetów - "Rozpruci na śmierć"

Will Farrell i John C. Reilly - "Holmes i Watson"

Kelly Preston i John Travolta - "Gotti"

Donald Trump i jego małostkowość - "Death of a Nation"/"Fahrenheit 11/9"

Najgorszy scenariusz:

"Death of a Nation"

"Nowe oblicze Grey'a"

"Gotti"

"Rozpruci na śmierć"

"Winchester: Dom duchów"



Najgorszy remake, sequel lub "zrzynka":

"Death of a Nation"

"Holmes i Watson"

"Meg"

"Robin Hood: Powrót"

"Życzenie śmierci"

