Złote Globy zaskakują. "Michael" to nie musical?

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

Powoli rozkręca się tegoroczny sezon nagród filmowych. Wytwórnie zgłaszają swoje filmy do Złotych Globów, które dzielą pełnometrażowe produkcje na "dramatyczne" lub "komedie i musicale". Dochodzi do kolejnych zaskoczeń. Wcześniej horror "Obsesja" został zakwalifikowany jako komedia. Teraz portal Gold Derby podaje, że biografię Michaela Jacksona odrzucono jako "musical".

Mężczyzna w czerwonej kurtce z złotymi akcentami i białej koszulce, w tle osoby w ciemnych ubraniach.
Kadr z filmu "Michael", fot. materiały dystrybutora UIPGlen Wilson/Lionsgatemateriały prasowe

Dla twórców "Michaela" to ogromny problem. Kategorie "komedia lub musical" uchodzą za łatwiejsze do wygrania. Wytwórnia Lionsgate liczyła przede wszystkim na Złoty Glob dla Jaafara Jacksona, który wcielił się w swojego zmarłego w 2009 roku stryja. W kategorii komediowej jego największymi konkurentami byliby John Malkovich za "Dzikiego Konia Dziewięć" i Ryan Gosling za "Projekt Hail Mary". W "dramacie" będzie musiał zmierzyć się z między innymi Mattem Damonem za "Odyseję", Andrew Scottem za "Elsinore" i Pedro Pascalem za "Behemoth!". Ma czas na apelację do 31 października - tego dnia zamykają się zgłoszenia do nagród.

materiały prasowe

Kontrowersyjne nominacje do Złotych Globów

W przeszłości Złote Globy nie były konsekwentne co do biografii znanych muzyków. "Ray" i "Spacer po linie", które skupiały się na Rayu Charlesie i Johnnym Cashu, zostały zakwalifikowane jako "komedie lub musicale". Z kolei "Bohemian Rhapsody", które skupiało się na karierze Freddiego Mercury'ego, trafiło do kategorii dramatycznych. Zgodnie z zasadami nagród "musical to komedia lub dramat, w którym dialogi rozwijające fabułę są zastąpione piosenkami".

Wcześniej ogłoszono, że tegoroczny horror "Obsesja" Curry'ego Bakera będzie walczył o Złote Globy jako komedia. Nie jest to pierwszy raz, gdy kino grozy trafia do tej kategorii. Wcześniejszymi przykładami są "Uciekaj!" Jordana Peele'a i "Substancja" Coralie Fargeat.

Złote Globy 2027. Najważniejsze daty

Nominacje do 84. rozdania Złotych Globów poznamy 7 grudnia 2026 roku. Nagrody zostaną przyznane 10 stycznia 2027 roku.

"NAZA" [trailer]materiały dystrybutora
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