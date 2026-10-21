Dla twórców "Michaela" to ogromny problem. Kategorie "komedia lub musical" uchodzą za łatwiejsze do wygrania. Wytwórnia Lionsgate liczyła przede wszystkim na Złoty Glob dla Jaafara Jacksona, który wcielił się w swojego zmarłego w 2009 roku stryja. W kategorii komediowej jego największymi konkurentami byliby John Malkovich za "Dzikiego Konia Dziewięć" i Ryan Gosling za "Projekt Hail Mary". W "dramacie" będzie musiał zmierzyć się z między innymi Mattem Damonem za "Odyseję", Andrew Scottem za "Elsinore" i Pedro Pascalem za "Behemoth!". Ma czas na apelację do 31 października - tego dnia zamykają się zgłoszenia do nagród.

materiały prasowe

Kontrowersyjne nominacje do Złotych Globów

W przeszłości Złote Globy nie były konsekwentne co do biografii znanych muzyków. "Ray" i "Spacer po linie", które skupiały się na Rayu Charlesie i Johnnym Cashu, zostały zakwalifikowane jako "komedie lub musicale". Z kolei "Bohemian Rhapsody", które skupiało się na karierze Freddiego Mercury'ego, trafiło do kategorii dramatycznych. Zgodnie z zasadami nagród "musical to komedia lub dramat, w którym dialogi rozwijające fabułę są zastąpione piosenkami".

Wcześniej ogłoszono, że tegoroczny horror "Obsesja" Curry'ego Bakera będzie walczył o Złote Globy jako komedia. Nie jest to pierwszy raz, gdy kino grozy trafia do tej kategorii. Wcześniejszymi przykładami są "Uciekaj!" Jordana Peele'a i "Substancja" Coralie Fargeat.

Złote Globy 2027. Najważniejsze daty

Nominacje do 84. rozdania Złotych Globów poznamy 7 grudnia 2026 roku. Nagrody zostaną przyznane 10 stycznia 2027 roku.