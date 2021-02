Złote Globy: Sześć nominacji dla filmu "Mank"

"Mank" Davida Finchera otrzymał najwięcej, aż sześć nominacji do Złotych Globów. W gronie filmów walczących o statuetki przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej zabrakło polskiej propozycji - filmu "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta.

"Mank" Davida Finchera to rozgrywająca się w latach 30 XX wieku historia powstawania kultowego filmu "Obywatel Kane", przedstawiona z punktu widzenia jego scenarzysty Hermana J. Mankiewicza (Gary Oldman).



Poza nominacją dla najlepszego filmu "Mank" walczył będzie także o Złoty Glob dla najlepszego reżysera (David Fincher), najlepszego aktora (Gary Oldman), najlepszej aktorki drugoplanowej (Amanda Seyfried), za najlepszy scenariusz (Jack Fincher) oraz za najlepszą muzykę (Trent Reznor, Atticus Ross).

O tytuł najlepszego filmu z obrazem "Mank" rywalizować będą: "Ojciec" Floriana Zellera, "Nomadland" Chloe Zhao, "Obiecująca. Młoda. Kobieta" Emerald Fennell oraz "Proces Siódemki z Chicago" Aarona Sorkina.

Gwiazdor "Manka" - Gary Oldman - o aktorski Złoty Glob powalczy z Rizem Ahmedem ("Sound of Metal"), Chadwickiem Bosemanem ("Ma Rainey: Matka bluesa"), Anthonym Hopkinsem ("Ojciec) i Taharem Rahimem ("The Mauritanian").

W rywalizacji aktorek zmierzą się: Viola Davis ("Ma Rainey: Matka bluesa"), Carey Mulligan ("Obiecująca. Młoda. Kobieta", Vanessa Kirby ("Cząstki kobiety"), FRances McDormand ("Nomadland") i Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday").

Trzy nominacje otrzymał "Kolejny film o Boracie", który powalczy o statuetkę w kategorii "najlepsza komedia/musical". Szansę na Złoty Glob mają także odtwórca tytułowej roli Sacha Baron Cohen (najlepszy aktor w komedii/musicalu) oraz grająca jego ekranową córkę Maria Bakalova (najlepsza aktorka w komedii/musicalu).

Bakalova rywalizować będzie o statuetkę z Michelle Pfeiffer ("Francuskie wyjście"), Anyą Taylor-Joy ("Emma"), Kate Hudson ("Music") i Rosamund Pike ("O wszystko zadbam").

Z kolei Cohen zmierzy się z: Jamesem Cordenem ("Bal"), Linem-Manuelem Mirandą ("Hamilton"), Develm Patelem ("The Personal History of David Copperfield") i

Andym Sambergiem ("Palm Springs").

Dla Saszy Barona Cohena to niezwykle udany rok - aktor i reżyser otrzymał także nominację dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę w 'Procesie Siódemki z Chicago").

Nominacji do Złotych Globów w kategorii filmu nieanglojęzycznego nie otrzymał niestety polski kandydat: "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Wśród pięciu produkcji, które powalczą o Złoty Glob, znalazły się: "Na rauszu" Tomasa Vinterberga (Dania), "Życie przed sobą" Edoardo Pontiego (Włochy), "Minari" Lee Isaaca Chunga (USA), "My dwie" Filippa Meneghettiego (Francja) oraz "Topielisko: Klątwa La Llorony" Jayro Bustamante (Gwatemala).



W 2020 roku podczas ceremonii rozdania Złotych Globów triumfował film Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood". Film otrzymał trzy statuetki, w tym dla samego Tarantino i jednej z gwiazd jego produkcji - Brada Pitta. Po dwie nagrody trafiły w ręce twórców "Jokera", "1917" i "Rocketmana".

Lista filmowych nominacji do Złotych Globów 2021:

FILM DRAMATYCZNY

"Ojciec"

"Mank"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Proces siódemki z Chicago"

FILM KOMEDIOWY LUB MUSICAL

"Kolejny film o Boracie"

"Hamilton"

"Music"

"Palm Springs"

"Bal"

FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

"Na rauszu"

"Płacząca kobieta"

"Życie przed sobą"

"Minari"

"My dwie"

FILM ANIMOWANY

"Krudowie 2: Nowa era"

"Naprzód"

"Wyprawa na Księżyc"

"Co w duszy gra"

"Sekret wilczej gromady"

REŻYSERIA

Emerald Fennell - "Obiecująca. Młoda. Kobieta."

David Fincher - "Mank"

Regina King - "One Night in Miami"

Aaron Sorkin - "Proces siódemki z Chicago"

Chloe Zhao - "Nomadland"

SCENARIUSZ

"Ojciec"

"Mank"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Proces siódemki z Chicago"

AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM

Viola Davis - "Ma Rainey: Matka bluesa"

Andra Day - "The United States vs. Billie Holiday"

Vanessa Kirby - "Cząstki kobiety"

Frances McDormand - "Nomadland"

Carey Mulligan - "Obiecująca. Młoda. Kobieta"

AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM

Riz Ahmed - "Sound of Metal"

Chadwick Boseman - "Ma Rainey: Matka bluesa"

Anthony Hopkins - "Ojciec"

Gary Oldman - "Mank"

Tahar Rahim - "Mauretańczyk"

AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU

Maria Bakalova - "Kolejny film o Boracie"

Michelle Pfeiffer - "Francuskie wyjście"

Anya Taylor-Joy - "Emma"

Kate Hudson - "Music"

Rosamund Pike - "O wszystko zadbam"

AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU

Sacha Baron Cohen - "Kolejny film o Boracie"

James Corden - "Bal"

Lin-Manuel Miranda - "Hamilton"

Dev Patel - "The Personal History of David Copperfield"

Andy Samberg - "Palm Springs"

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Glenn Close - "Elegia dla bidoków"

Olivia Colman - "Ojciec"

Jodie Foster - "Mauretańczyk"

Amanda Seyfried - "Mank"

Helena Zengel - "Nowiny ze świata"

AKTOR DRUGOPLANOWY

Sacha Baron Cohen - "Proces Siódemki z Chicago"

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"

Jared Leto - "The Little Things"

Bill Murray - "Na lodzie"

Leslie Odom Jr. - "Pewnej nocy w Miami..."

PIOSENKA

Fight for You - "Judas and the Black Messiah"

Hear My Voice - "Proces siódemki z Chicago"

Io Si (Seen) - "Życie przed sobą"

Speak Now - "One Night in Miami"

Tigress & Tweed - "The United States vs. Billie Holiday"

MUZYKA

"Niebo o północy"

"Tenet"

"Nowiny ze świata"

"Mank"

"Co w duszy gra"